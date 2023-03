Roma-Juve, out dopo il primo tempo: rivoluzione per Allegri

Cambio ad inizio ripresa per il tecnico dei bianconeri, che cambia dietro: condizioni fisiche non perfette per il giocatore

Inizia con una sostituzione il secondo tempo di Roma-Juventus. Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare in difesa.

I bianconeri si sono così affidati a Leonardo Bonucci, che ha preso il posto di Alex Sandro. Il brasiliano non è apparso in ottime condizioni fisiche: si spiega così la scelta del tecnico livornese. Una sostituzione che cambierà chiaramente la linea a tre di difesa, con l’italiano che giocherà al centro; Bremer, invece, si sposta sul centro-destra e Danilo su quello di sinistra. Bonucci torna così a giocare in Serie A, dopo aver farlo fatto solo nei minuti finali contro Spezia e Torino. L’italiano, ricordiamo, è stato fuori da inizio gennaio per infortunio.