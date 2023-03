Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 5 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 5 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta Sportiva’ di questa domenica dedica ovviamente il titolo principale alla partita di ieri sera: ‘Euroguai Milan’. I rossoneri cadono a Firenze: ‘Il Diavolo ci ricasca, la Fiorentina fa festa’. Di spalla i titoli invece sulle altre big impegnate oggi: ‘Inzaghi cerca la vera Inter’ e ‘Mou e Allegri tecnici vincenti’. Grande spazio anche al titolo dedicato alle ‘Frecce Tricolori’, con la doppietta azzurra agli Europei indoor di atletica grazie a Ceccarelli (oro) e Jacobs (argento). Poi l’intervista esclusiva a Prandelli sul ko del Milan e l’ultimo titolo sulla F1 e la prima qualifica della stagione.

‘Il Corriere dello Sport’ apre invece con la sospensione della squalifica di Mourinho, che sarà in panchina stasera contro la Juve: ‘La spunta Mou’, che ha ‘Vinto il primo round con Serra: può sfidare Allegri’. Poi ovviamente la sfida di ieri: ‘Nico-Jovic: ciao Milan!’ Di spalla l’intervista a Boniek: “Dybala risolve, non trascina”. Infine la F1: ‘È subito Max, ma la Ferrari c’è’. Poi c’è ‘Tuttosport’, che ovviamente dedica gran parte della sua prima pagina alla sfida di stasera e all’esclusiva a un grande doppio ex come Fabio Capello: “Il -15 come i miei scudetti. Juve, rabbia vera’. Titolo anche per l’impresa azzurra nell’atletica: ‘Uno, due: Ceccarelli-Jacobs!’ Poi una serie di titoli a completare ‘Juric 2026: prendere o lasciare’ con l’offerta di rinnovo dei granata al mister croato; ‘L’EuroFiorentina fa sparire il Milan’ e ‘La Ferrari c’è, 2a fila rossa: “Bene cos씑.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 5 marzo 2023

In Spagna si continua a vivere il duello a distanza tra Real e Barcellona, che oggi gioca contro il Valencia: “Es una final”, ammonisce Xavi come campeggia sulla prima pagina del ‘Mundo Deportivo’. Ancelotti invece fa visita al Betis: ‘El Real se la juega en el Villamarin’. Di spalla invece i titoli su tutte le altre sfide già giocate o da giocare, come il roboante 6-1 dell’Atletico al Siviglia: ‘Un Atleti desmelenado (letteralmente ‘spettinato’, ndc) da un recital ofensivo’.

Anche su ‘Sport’, altro quotidiano molto attento alle vicende blaugrana titola: ‘La hora de la verdad’, con De Jong in prima pagina. Poi le qualifiche positive dei piloti spagnoli di F1: ‘El Mundial empieza caliente’. Tra gli altri titoli principali torna anche la pista di mercato che porta Bernardo Silva al Barcellona: ‘El City le pone precio a Bernardo Silva’.