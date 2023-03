Mourinho esulta ma ha un rimpianto: “E’ difficile da accettare”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

La Roma batte la Juve grazie ad un grande gol di Mancini e conquista tre punti importanti per la corsa alla zona Champions League.

Jose Mourinho è chiaramente felice per il successo ottenuto. Un successo che però fa crescere i rimpianti per il ko contro la Cremonese: “E’ difficile da accettare la nostra partita di Cremona dopo quello che ho visto stasera – esordisce il portoghese ai microfoni di DAZN -. Non siamo la miglior squadra del mondo ma bisogna dar tutto per vincere. Sono felice di questo successo ma non ho ancora digerito la prestazione di Cremona. La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi, e perché hanno dato il 100%, con il giusto atteggiamento. Rispetto Allegri e la Juve, stanno crescendo tanto e sono arrivati nel loro miglior momento. La Juve è un muro quando sta bene. Oggi Rui Patricio ha fatto qualche miracolo, questo è importante se giochi contro una squadra come i bianconeri”.

Champions League – “Non sai mai se la Roma porta a casa il risultato. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e quando lo sei giochi per nasconderli. Se non sei 100% la squadra soffre. Nella partita singola possiamo portare risultato contro chiunque. La Conference? L’anno scorso aveva un livello più alto rispetto a quest’anno. L’Europa League sembra la Champions e sarà dura ma andrà fatto un passo alla volta. Noi siamo già in difficoltà”.

Roma-Juventus, Mourinho: “I bianconeri sono una minaccia”

Jose Mourinho, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Massimiliano Allegri e del suo ottimo rapporto con lui. Non può mancare una battuta su Dybala, grande ex della partita.

Abbracci con Allegri – “Ci sentiamo spesso – prosegue il tecnico portoghese -, abbiamo un ottimo rapporto da anni. Scherziamo e abbiamo sempre una battuta via sms. Devo rispettare la sua tristezza ma posso dire che mi piace la sua squadra, è una minaccia perché può vincere 6-7 partite di fila”.

Dybala – “Per noi è super importante. Se è un rimpianto per la Juve dovete chiedere ad Allegri ma non gli mancano giocatori importanti”.

Domenica ancora in panchina? – “Non mi aspetto niente C’è un processo in corso e io lo rispetto, non voglio dire niente. Ripeto quello che ho detto, l’unica cosa che voglio è fare il mio lavoro in pace”.