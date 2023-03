L’idea stuzzica la Juventus: così Allegri sorpassa il Milan

La Juventus sulla strada del Milan: Allegri ha la carta giusta per sbaragliare la concorrenza, il colpo dal Chelsea è possibile

La Juventus è attesa questa sera dalla sfida contro la Roma. Un impegno fondamentale per le ambizioni Champions delle due squadre, soprattutto considerato i risultati maturati negli anticipi di venerdì e sabato.

La Lazio si è presa il secondo posto in classifica, il Milan ha subito un’altra battuta d’arresto: Allegri e Mourinho hanno un’occasione importante, in attesa di capire quel che farà l’Inter in casa contro il Lecce e non vogliono lasciarsela scappare. Anche perché dal piazzamento (o meno) Champions dipenderà anche molto della programmazione futura. Soprattutto la Juventus, alle prese con le note vicende giudiziarie, ancora non sa che tipo di mercato potrà fare e con quali ambizioni si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione.

Un dubbio che condiziona le strategie della società bianconera che, ad ogni modo, prova già a pianificare le mosse da fare in base agli scenari che potranno verificarsi. In questi scenari c’è comunque la consapevolezza che qualcosa dovrà essere fatto a centrocampo dove Rabiot è in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, sfida al Milan a metà campo

Ecco allora che, se dovesse arrivare la Champions, i bianconeri potrebbero provare a piazzare un colpo a metà campo.

Il nome che potrebbe tentare la Juventus è quello di Ruben Loftus-Cheek: il 27enne centrocampista inglese è in uscita dal Chelsea ed è valutato circa 25 milioni di euro. Una cifra che potrebbe abbassarsi visto che il calciatore non ha intenzione di restare a Londra. Sulle sue tracce si è già mosso anche il Milan, ma i bianconeri potrebbero farsi un pensierino, sfruttando il canale già aperto con il club londinese. Allo ‘Stamford Bridge’, infatti, è in prestito dalla Juve Zakaria e il Chelsea sta valutando se sfruttare il diritto di riscatto presente nell’accordo estivo. Una carta in più per i bianconeri da giocarsi per arrivare a Loftus-Cheek e per sbaragliare la concorrenza del Milan che pure segue con attenzione il centrocampista.