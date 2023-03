Ko con la Roma e addio immediato dalla Juve: “Da vendere subito!”

La prestazione dei due calciatori del tecnico livornese fa arrabbiare i tifosi bianconeri. C’è chi chiedere di cederlo

Non scorre buon sangue tra i tifosi della Juventus e Leonardo Bonucci. Al centrale bianconero è bastato mettere piede in campo per finire nel mirino della critica.

Il difensore italiano è subentrato ad inizio ripresa al posto di Alex Sandro, apparso non in perfette condizioni nel corso della prima frazione di gioco. Il secondo tempo del match dell’Olimpico, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si è così aperto co, Bonucci in campo. Pochi minuti dopo è arrivato il grandissimo gol di Mancini.

Il centrale italiano è stato così puntualmente criticato ma non è stato l’unico. Ha faticato terribilmente – e non è la prima volta che capita – anche Dusan Vlahovic. La prova dell’attaccante serbo non è chiaramente passata inosservata ai tifosi sui social e c’è anche chi chiede la cessione immediata:

Vlahovic poco y nada hasta ahora — Juventus Inside ⭐️⭐️⭐️ (@juventus_inside) March 5, 2023

#RomaJuve Bonucci è riuscito a far rimpiangere Alex Sandro… Disasterclass. #jvtblive — Claudio A. (@ClaudioAgos) March 5, 2023

Entra Bonucci e facciamo più schifo del solito. Strano. #RomaJuve — Pasquiii (@pasquiii) March 5, 2023

Bonucci gioca ancora a calcio? — QuelgranfrigodiDan (@DanBeraudo) March 5, 2023

entra bonucci, è finita addio — 安吉拉🧚🏻‍♀️✨ (@juperikizi) March 5, 2023

Quando c'è Bonucci in campo ho sempre la sensazione che la partita non la vinciamo. — nate (@nd_824) March 5, 2023

Ma mettere kean al posto di questo vlahovic no? — Davide1️⃣6️⃣⚠️®️ (@Ccodioo) March 5, 2023

Vlahovic questa sera mi ha ricordato il Paolucci versione 2009/2010 — DELPIERISMO 🔟 (@Amadentus_) March 5, 2023