Juve senza scampo: preparano l’all-in per il colpo gratis

La Juventus guarda ai parametri zero anche per il centrocampo, uno dei reparti più da rinforzare ma il pericolo è dietro l’angolo

La Juventus si avvicina alla sfida di questa sera contro la Roma probabilmente nel suo periodo migliore. Rispetto alle ultime partite del 2022, infatti, i bianconeri hanno parecchie armi in più da utilizzare. Non c’è Milik, è vero, ma Allegri da qualche giorno ha recuperato a buonissimi livelli Federico Chiesa ma soprattutto Paul Pogba. Il francese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, lo ha messo in chiaro anche ieri in conferenza. Ma anche poterlo sganciare nella mezz’ora finale può cambiare molto.

Non solo, perché Angel Di Maria vive un grande momento di forma anche a livello realizzativo, Danilo ha rinnovato e anche la difesa sta facendo il suo. La vittoria nel derby per 4-2 ha dato poi ulteriore slancio al cospetto di una Roma che arriva dalla sconfitta contro la Cremonese. In ogni caso sarà un big match aperto a tutto, con l’obiettivo Champions a fare da stella polare. Allegri dice di non pensarci, che non è cosa della Juve, ma la costante rimonta su quelle davanti dice altro. Sulla Continassa poi c’è sempre la questione relativa alle sentenze dei giudici sull’inchiesta Prisma. Il futuro bianconero è inevitabilmente subordinato a questo. In ogni caso la dirigenza dovrà ridurre i costi, soprattutto considerando qualche addio a parametro zero. Vedi Cuadrado e Rabiot, con Di Maria ancora in forse. A centrocampo Allegri vorrebbe un rinforzo di livello e in Premier c’è un profilo che sarebbe perfetto.

La Juve sogna il colpaccio Tielemans: arriva il Liverpool

Adrien Rabiot pare ormai orientato a lasciare la Juventus a fine stagione, a parametro zero. E visti gli ultimi mesi per i bianconeri si tratta di un addio molto pesante, che lascia una voragine. Arthur, McKennie e Zakaria sono tre che hanno il destino segnato alla Continassa, per cui l’obiettivo è senza dubbio quello di provare un altro colpo a zero.

Youri Tielemans sarebbe perfetto. Scadenza di contratto a giugno, grande qualità applicata a un fisico e un ritmo importanti in mezzo al campo. E con già un’ottima esperienza nonostante i 25 anni. Il problema, neanche tanto piccolo, che il belga è profilo molto gradito a parecchi top club europei. In Premier League ovviamente hanno gli occhi puntati sul talento del Leicester da più di un anno, anche perché consapevoli che non ci sarà nessun rinnovo con le Foxes. Come riportato da ‘Football Insider’, Arsenal, Newcastle e Barcellona sono in corsa per ingaggiarlo chiudendo un accordo già in questa stagione. Ma a sbaragliare tutti potrebbe essere il Liverpool, che sarebbe pronto a sferrare un assalto importante per Tielemans.

I Reds hanno infatti intenzione di rivoluzionare il centrocampo, è già noto da tempo ormai, con almeno tre colpi di livello. Contestualmente, sono pronti a liberare la rispettiva casella i vari Milner, Keita e Oxlade-Chamberlain. E nel frattempo anche Fabinho e Thiago Alcantara hanno deluso un po’ la piazza, per cui nessuno è al riparo. Un bel problema in più per la Juventus nella corsa al belga, comunque già non semplice da raggiungere. Un alleato potrebbe essere Tebas, pronto a bloccare il mercato del Barcellona. Ma il pericolo maggiore resta ovviamente la Premier League, che ha fascino e risorse a sufficienza da riversare sull’ingaggio da offrire all’ex Anderlecht. La Juve resta alla finestra, con il Liverpool che sta riflettendo sull’all-in.