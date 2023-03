Già deciso l’erede di Conte: il via libera per la Juve è totale

C’è non poca incertezza sul futuro della panchina del Tottenham, con mister Antonio Conte che potrebbe dire addio: intreccio con la Juventus

Aumenta la tensione in vista del big match che chiuderà questa domenica di calcio. La Roma targata José Mourinho e la Juventus di mister Massimiliano Allegri si affronteranno faccia a faccia, fra le mura dello Stadio Olimpico.

I bianconeri sono chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo, conquistando tre punti assolutamente fondamentali per continuare sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Le penalizzazione di quindici punti (per cui il club torinese ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI) pesa inevitabilmente come un macigno, però finché la matematica non condanna bisogna andare avanti a testa alta. È l’unico modo per poter centrare quella che sarebbe una vera e propria impresa.

Il lavoro del tecnico livornese, in tal senso, è senza dubbio positivo. La squadra sta rispondendo sul campo e nell’ultima sfida ha finalmente riabbracciato un certo Paul Pogba, l’elemento che avrebbe dovuto cambiare il volto della mediana bianconera. Le vittorie aiutano a vincere ancora, ma resta comunque non poca incertezza in ottica futura. Anche per quanto concerne la panchina di Allegri, il quale – nonostante abbia ancora due anni di contratto – non è detto che rimanga al timone pure nella prossima stagione. Dipenderà da vari fattori, con la ‘Vecchia Signora’ che nel frattempo si guarda attorno alla ricerca di papabili sostituti del trainer toscano. E un nome che circola da diverso tempo è quello di Antonio Conte, in scadenza di contratto giugno 2023.

Juventus, il Tottenham pensa a Cooper per sostituire Conte

Il rinnovo dell’accordo scritto col Tottenham è complicato, dunque l’addio a giugno è uno scenario assolutamente veritiero. Stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, inoltre, i londinesi starebbero valutando pure la candidatura di Steve Cooper del Nottingham Forest per prendere eventualmente il posto del trainer siciliano.

Una mossa che potrebbe dare il via libera alla Juventus per il ritorno di Conte in panchina, ma non solo. Se gli ‘Spurs’ si convincessero a dare l’incarico di allenatore a Cooper, mollerebbero altri profili come Tuchel e Pochettino e i bianconeri potrebbero approfittarne pure in questo senso. Il tempo darà i suoi verdetti definitivi.