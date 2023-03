DIRETTA Serie A, Sampdoria-Salernitana: Formazioni UFFICIALI LIVE

Unica partita in programma alle 15, la sfida salvezza Sampdoria-Salernitana verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. Dopo la sconfitta in casa della Lazio, la Sampdoria affronta alle 15 la Salernitana, con la consapevolezza di non potersi permettersi un passo falso contro una diretta concorrente per la salvezza.

Una sfida non semplice per i blucerchiati, vuoi perché i campani arrivano dalla rotonda vittoria contro il Monza, vuoi perché Dejan Stankovic è costretto ad affrontare una vera e propria emergenza. Soprattutto in attacco. Oltre alla squalificato Gabbiadini, infatti, il tecnico serbo deve rinunciare agli infortunati Lammers e Pussetto. Djuricic, Ilkhan, Murillo e Conti sono gli altri assenti.

La squadra allenata da Paulo Sousa va a caccia di conferme importanti a Genova. In caso di vittoria a Marassi, i campani raggiungerebbero momentaneamente Lecce e Sassuolo a quota 27 punti, in attesa delle rispettive sfide contro Inter e Cremonese. Nelle ultime cinque sfide disputate in Liguria, i padroni di casa hanno collezionato 4 vittorie e 1 sconfitta in tutte le competizioni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Salernitana

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Sabiri; Jesé

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione