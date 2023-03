Commisso e il ricordo toccante di Astori: “Era in campo ad aiutarci a battere il Milan”

Fiorentina, le parole di Commisso ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con il Milan. Le parole del patron Viola.

Al termine di una prova maiuscola la Fiorentina riesce ad avere la meglio del Milan, conquistando tre punti di vitale importanza e allungando la striscia di risultati utili consecutivi. Ottimo periodo di forma della squadra di Italiano capace di mettere sotto i Campioni d’Italia uscenti, mai in partita. Nel post partita Rocco Commisso ha così chiosato ai microfoni di DAZN:

TIFOSI – “Voglio ringraziare i miei tifosi, sono stati bravissimi. E abbiamo vinto contro il Milan, molti critici dicevano che non eravamo capaci di vincere contro squadre forti e stasera ci siamo riusciti”.

ATTACCANTI – “A Nico oggi avevo detto che avrebbe fatto gol e l’ha fatto. Jovic ha segnato, Cabral ha fatto una splendida partita. I nostri attaccanti sono buoni e sono contento dopo tante critiche. In due avevano fatto 20 e ora hanno fatto 21. Se facciamo i conti, si capisce che spendendo 15 milioni per due giocatori che già hanno fatto 21 gol è un buon affare”.

CONFERENCE – “Domani non partirò per gli Stati Uniti proprio per rimanere vicino alla squadra giovedì”.

ASTORI – “Io non ero qui, ho pochissimi ricordi. Avevo vicino a me il fratello di Davide in tribuna e dispiace, ha fatto molto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Questa partita è dedicata a lui, era in campo ad aiutarci a battere il Milan”.