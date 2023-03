Alex Sandro giallorosso, colpo di scena Juventus: doppio intreccio lampo

Calciomercato Juventus, dalla Turchia ne sono sicuri: la doppia opzione che cambia nuovamente i piani dei bianconeri.

Come mostrato nella sessione invernale di calciomercato che da poche settimane ha chiuso ufficialmente i battenti, la Juventus sarà verosimilmente costretta a fare di necessità virtù anche nel corso delle prossime settimane. I bianconeri tenteranno di capitalizzare quelle chances a basso costo con cui rimpolpare una rosa che soprattutto sugli esterni ha dimostrato qualche lacuna di troppo.

Prima del rientro di Cuadrado sulla corsia destra, infatti, Max Allegri era stato costretto ad affidarsi a Weston Mckennie. Alla luce delle prestazioni poco convincenti di Alex Sandro sulla corsia mancina, poi, il tecnico livornese è stato costretto ad arretrare il raggio d’azione dell’ex Porto. Se fino a poco tempo fa si pensava che il futuro del difensore brasiliano fosse ormai segnato, con l’addio a fine stagione che sembrava l’opzione più credibile, con il passare delle settimane qualcosa è cambiato. Del resto nel contratto di Alex Sandro ci sarebbe una clausola che farebbe scattare il rinnovo automatico nel caso in cui il brasiliano collezionasse almeno 40 presenze in stagione. Obiettivo che, vista la titolarità ormai acquisita nel trio difensivo, è sempre più vicino.

Calciomercato Juventus, Galatasaray su Grimaldo ed Alex Sandro

Indiscrezioni interessanti, però, trapelano dalla Turchia. Secondo quanto riferito da spor.haber7, infatti, il Galatasaray avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Alex Sandro. Il difensore della Juventus, infatti, sarebbe finito nella lista dei desideri del club di Istanbul, intenzionato a puntellare la propria batteria di difensori.

Al momento il Gala non ha ancora affondato il colpo, limitandosi a sondare la situazione per capire il da farsi. I giallorossi di Istanbul, in realtà, starebbero puntando anche Grimaldo ed Alex Telles. Proprio Grimaldo è da tempo uno degli obiettivi più concreti della Juventus, intrigata all’idea di mettere le mani su un profilo d’esperienza che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Benfica in scadenza nel 2023. Sondato anche da Barcellona, Inter, Milan e Napoli, Grimaldo piace e non poco alla Juve che però ora potrebbe vedersela proprio con il Galasataray. Staremo a vedere cosa succederà.