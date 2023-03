A Marassi battaglia senza reti: Sampdoria e Salernitana non si fanno male | HIGHLIGHTS

Sampdoria-Salernitana finisce 0-0: partita intensa e molto tesa ma senza acuti, punto utile per gli ospiti ma meno per i doriani

Lo scontro diretto salvezza tra Sampdoria e Salernitana si conclude a reti inviolate. Match equilibrato ed elettrico per tutta la sua durata, ma con poche emozioni e alla fine con un risultato giusto per quanto espresso dalle due formazioni. Ma possono sorridere soltanto i granata di Paulo Sousa per lo 0-0.

Inizio molto frammentato e contratto da parte di entrambe, nella prima fase la Salernitana ha una buona chance con Candreva lanciato in profondità ma chiuso da Audero in uscita. Cresce poi la Samp, che prima dell’intervallo sbatte due volte su Ochoa, attento su Leris e Zanoli. L’equilibrio regna sovrano anche nella ripresa, con intensità, contrasti e cartellini che fioccano: inevitabile, vista la posta in palio. Audero si oppone a un destro di Piatek senza troppi problemi, poi è la Samp che ci prova con il neo entrato Quagliarella che in area non trova la porta. Intervento difficile di Ochoa su un destro tagliente di Leris, poi nel finale grandissima occasione granata: Maggiore su azione d’angolo può battere a colpo sicuro, Gunter evita un gol fatto. Tutte e due provano a vincerla, nel recupero Piatek e Quagliarella non trovano la zampata in area, ma non ci riescono. Il pari è comunque un buon risultato per la Salernitana che resta a +7 sul terzultimo posto. La Samp, invece, non riesce ad accorciare sulla zona salvezza, che resta nove lunghezze più su.

SAMPDORIA-SALERNITANA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione