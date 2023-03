Juventus, Rabiot verso l’addio: assalto dalla Premier

Allegri spinge per il rinnovo del centrocampista transalpino sui però ci sono i grandi club inglesi. L’ex PSG ‘sogna’ da tempo lo sbarco in Premier League

In rosa la Juventus ha diversi calciatori in scadenza. Di questi ce ne sono due destinati, ad oggi, ad andare altrove. Parliamo di Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Entrambi ‘fedelissimi’ di Allegri, anche se allo stato attuale è il francese ad avere una maggiore considerazione da parte del tecnico livornese.

In prima persona il tecnico si sta spingendo affiché gli venga rinnovato il contratto, tuttavia le questioni extracampo – i bianconeri rischiano grosso con l’inchiesta Prisma, si parla di esclusione dalle coppe europee – e le richieste esose della mezz’ala francese e della mamma/agente Veronique rendono la ‘missione’ impossibile o quasi.

Per l’ex PSG, inoltre, c’è lo scoglio chiamato Premier League. Diversi i club del massimo campionato inglese che hanno messo gli occhi sul classe ’95, pregustando il colpo a zero. Lo stipendio odierno del 27enne di Saint-Maurice, autore quest’anno di 7 gol e 2 assist, raggiunge i 7-7,5 milioni netti più corposi bonus, cifre che in Premier potrebbe veder aumentare senza contare il fatto che da svincolato avrebbe la possibilità di strappare un sostanzioso incentivo alla firma.

Calciomercato, dal Chelsea al Manchester City fino al Barcellona: Rabiot si avvicina all’addio alla Juventus

Dal Chelsea al Manchester United, quest’ultimo ci ha provato concretamente l’estate scorsa ‘scontrandosi’ con mamma Veronique, passando per il Tottenham fino al City di Guardiola: per Rabiot è previsto un assalto dall’Inghilterra, da quella Premier in cui il transalpino ha confessato di voler giocare un giorno. Un giorno che sembra davvero vicino.

Per Rabiot si fanno comunque anche i nomi di altre grandi società non inglesi, vedi il Barcellona che negli ultimi anni si è specializzata in operazioni a parametro zero.