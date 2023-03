“È straordinario”: il messaggio di Allegri alla dirigenza sul mercato

Massimiliano Allegri manda un messaggio chiaro alla propria dirigenza: l’annuncio nella conferenza stampa pre Roma-Juventus

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani sul campo della Roma di Josè Mourinho.

I bianconeri continuano a scalare la classifica e puntano ora la zona Europa, sognando addirittura una clamorosa rimonta fino al quarto posto. Per la prima volta dall’inizio della stagione, inoltre, Allegri avrà a disposizione tutti i suoi big ad eccezione di Milik. La Juve ha ritrovato Paul Pogba e dopo il Mondiale anche il miglior Di Maria. L’argentino, rientrato da campione del mondo, è in ottima forma e ha letteralmente trascinato i bianconeri con le sue qualità superiori. A tenere banco è anche il suo futuro. Come noto, infatti, il Fideo è in scadenza di contratto a giugno, ma la dirigenza sembra sempre più convinta a fare uno sforzo per trattenere ancora l’ex Paris Saint-Germain. Ne ha parlato in conferenza stampa anche Allegri, alla vigilia del big match dell’Olimpico: “I grandi giocatori è sempre bello averli a disposizione, perché Angel è un giocatore straordinario. Ma di questo si occupa la società, a livello di contratti se ne occupa la società”.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Di Maria

Allegri si gode l’argentino e prova a tenerlo stretto. Il messaggio alla società è piuttosto chiaro.

“In questo momento le priorità sono ben altre rispetto ai contratti, anche se è stato rinnovato il contratto a Danilo. Dopo valuteremo, perché non so quali siano le esigenze dei giocatori. Queste sono cose di cui si occupa la società”, ha concluso Allegri. Al netto delle dichiarazioni di circostanza, il messaggio dell’allenatore è chiaro. Il tecnico vuole proseguire con Di Maria e, stando alle ultime indiscrezioni, anche la dirigenza sembra pronta a fare ulteriori sforzi per rinnovare il contratto del Fideo. La palla passa ora al giocatore.