DIRETTA Serie A, Fiorentina-Milan: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita alla Fiorentina a Firenze nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che la settimana prossima saranno impegnate nelle coppe europee che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato i viola di Vincenzo Italiano vogliono dare seguito al netto successo 3-0 di lunedì scorso contro il Verona per prepararsi al meglio alla partita di Conference League di giovedì prossimo sempre su questo campo contro i turchi del Sivasspor. Dall’altro i rossoneri di Stefano Pioli, privi degli squalificati Leao e Krunic, vanno a caccia del quarto successo di fila dopo quelli senza subire gol contro Torino, Monza e Atalanta per staccare l’Inter impegnata domani e prendersi il secondo posto in solitaria scavalcando la Lazio prima del match di Champions contro il Tottenham. All’andata i meneghini si imposero con il risultato di 2-1 grazie all’autogol di Milenkovic in pieno recupero. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Milan in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-MILAN

FIORENTINA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere Rebic, Giroud. All. Italiano

MILAN (3-4-2-1): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Ikoné. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: