DIRETTA Serie A, Atalanta-Udinese 0-0 | PARTITI LIVE

La seconda sfida del sabato, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte l’Atalanta e l’Udinese

Dopo la gara tra il Monza e l’Empoli, il secondo match del sabato, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A è quello che vede scendere in campo Atalanta e Udinese.

I nerazzurri, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, sono reduci dalla sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite, patita sul campo del Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. Per non allontanarsi troppo dalla zona Champions League, comunque ancora a portata di mano, gli orobici dovranno cercare di invertire la rotta. Ma non sarà semplice contro la squadra bianconera, avversario di giornata, dell’allenatore Andrea Sottil, ex della partita per aver disputato tre stagioni con la maglia dell’Atalanta dal 1996 al 1999 prima del passaggio proprio al club che oggi guida dalla panchina. Nel turno precedente, è arrivato il pareggio casalingo contro lo Spezia di Semplici, all’esordio sulla panchina dei liguri, mentre la vittoria manca dal 22 gennaio scorso: 1-0 sul campo della Sampdoria di Dejan Stankovic, decisiva la rete di Ehizibue a pochi minuti dalla fine. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-UDINESE

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All.: Gasperini

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All.: Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* 32, Torino e Udinese 31, Empoli* e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione