Ancora Simeone in mezzo: sfuma l’erede di Skriniar

L’Inter è alla ricerca di un erede di Milan Skriniar, promesso sposo del PSG: ad ostacolare i piani di Marotta c’è ancora Simeone

Dal primo momento in cui è apparso chiaro il fatto che Milan Skriniar non avrebbe rinnovato il proprio contratto con l’Inter, è parsa altrettanto chiara la necessità di arrivare ad un suo sostituto. Ad ostacolare i piani della dirigenza meneghina rischia di essere, ancora una volta, Diego Pablo Simeone.

Il tecnico argentino, che spegnerà 53 candeline a fine aprile, non ha mai nascosto il desiderio di allenare l’Inter un giorno. Il club meneghino, di cui ha indossato la maglia da calciatore, gli è rimasto dentro e un giorno vorrebbe riuscire a vincere ancora con quei colori. Intanto, però, con il suo Atletico Madrid rappresenta la più grande minaccia per uno dei profili più graditi a Milano per ereditare il posto di Milan Skriniar.

Niente Inigo Martinez per l’Inter: Simeone supera la concorrenza

Nonostante Skriniar sia una pedina importantissima nello scacchiere di Simone Inzaghi, per sostituirlo la dirigenza nerazzurra non avrà a disposizione ingenti fondi. Ecco perché il profilo di Inigo Martinez piace così tanto: al termine della stagione, infatti, andrà in scadenza di contratto e si muoverà a parametro zero.

A 31 anni, il centrale dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola è nel pieno della maturità calcistica e porterebbe a Milano molta affidabilità. Secondo quanto riportato da ‘Cadena Cope’, l’Atletico Madrid avrebbe effettuato una prima mossa, presentando un’offerta ufficiale al giocatore e al suo entourage. Anche il Barcellona osserva con grande attenzione la situazione di Inigo Martinez, che però avrebbe già mostrato un primo gradimento ai Colchoneros.

Ancora una volta, quindi, Simeone potrebbe rappresentare un ostacolo ai piani di Marotta e Ausilio. Come fu in passato per giocatori come Molina e Rodrigo De Paul. La ricerca del possibile erede di Skriniar rischia di dover proseguire, con gli scout nerazzurri che stanno scandagliando il mercato europeo per individuare il profilo più idoneo. L’identikit è quello di un giocatore low cost, meglio se di prospettiva, ma che in ogni caso sappia dare certezze alla retroguardia dell’Inter.