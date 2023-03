Strada spianata per l’Inter: 97 milioni, ma non è nei piani

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la possibilità per i nerazzurri di mettere a segno un altro affare per l’attacco

Come sarà il prossimo mercato dell’Inter? Un po’ dipenderà dalla qualificazione ai quarti di Champions, e dall’accesso all’edizione del prossimo anno che porterebbe altri soldi in cassa. Va premesso, però, che una cessione importante difficilmente sarà evitabile. Ed entro la fine di giugno, per questioni di bilancio. In entrata Marotta e Ausilio dovranno muoversi con grande parsimonia, cercando affari estremamente vantaggiosi sul piano economico. Se resta Inzaghi, una conferma appare scontata.

Per conferma scontata, parliamo di quella di Romelu Lukaku. Il tecnico ha spinto tanto per il ritorno del belga e, nonostante una stagione complicata e deludente a causa di problemi fisici, probabilmente tornerà a spingere per far restare il belga a Milano. In questo senso, il club di Suning ha la strada spianata. Il ‘Daily Mail’ oggi scrive quello che è piuttosto noto e scontato, ovvero che il Chelsea non ha alcuna intenzione di ripuntare sul classe ’93 di Anversa. Diciamolo pure chiaramente, Todd Boehly non vuol più rivederlo nemmeno in cartolina. Nonostante, scrive il quotidiano inglese, i 97,5 milioni di sterline (circa 110 milioni di euro) spesi e il fatto che alla squadra attuale farebbe molto comodo un centravanti con le caratteristiche di ‘Big Rom’. Ci sono poi fattori ambientali che ‘sconsigliano’ un Lukaku tris in maglia ‘Blues’, oltre al fatto che lo stesso ventinovenne non è per nulla propenso a ritentare l’avventura inglese.

Calciomercato Inter, Lukaku 3.0: la strada è spianata

Lukaku-Chelsea atto terzo impossibile, così l’Inter può davvero riprendersi il belga a condizioni addirittura migliori a quelle della scorsa estate, vale a dire prestito secco oneroso da circa 8 milioni più 4 di bonus.

È vero che Lukaku ha un ingaggio importante, circa 14 milioni coi bonus, ma con un altro ‘contributo’ da parte dei londinesi al pagamento di esso, l’operazione sarebbe davvero del tutto ripetibile. Va detto che l’Inter potrebbe non avere alternative alla conferma del numero 90, dato che per andare a prendere un bomber più giovane e meno costoso (lato stipendio) servirebbe un budget importante che – a meno di un cambio di proprietà – i dirigenti non avranno.