“Sento una strana aria”: l’avvocato ‘mette in guardia’ la Juventus

Angelo Cascella, avvocato, ha parlato della situazione Juventus commentando anche le ultimissime sulla situazione legata alla vicenda Lombardo: ecco le sue parole

Il caso Juventus sta tenendo ormai banco da diversi mesi. In principio ci furono le dimissioni in massa della dirigenza, era la fine di novembre e nessuno poteva aspettarsi un caos di queste dimensioni che andasse a travolgere tutte le sfere della società, dalle più alte fino ad arrivare all’area sportiva dove è giunta la penalizzazione di ben quindici punti sulla classifica del campionato italiano di Serie A.

Nella giornata di oggi si è aggiunto un altro tassello legato alla presunta valigetta di Lombardo. Di tutto questo e altro ha parlato Angelo Cascella, avvocato ed esperto in diritto sportivo, ai microfoni di TvPlay: “A mio avviso, il contenuto dell’intervista di Lombardo non credo rientri nel merito della giustizia sportiva. Pensavo fossero delle dichiarazioni più recenti, mentre sono comprensive del fascicolo trasmesso dalla Procura di Torino che risale ai mesi precedenti. Perciò probabilmente ciò non rientra nell’oggetto sino ad ora preso in esame dalla Federazione e che quindi è stato oggetto dell’impugnazione. Distinguiamo poi, a priori da questo, sempre il discorso sportivo da quello morale e da quello penale o civile. Io sento una strana aria“.

“Sento una strana aria”: Cascella spiega la sua frase

L’avvocato Cascella ha poi approfondito il discorso legato all’ultima frase riportata nel paragrafo precedente: “Mi sorprende che, in tempi recenti, ci siano state una serie di dichiarazioni di esimi colleghi rispettabili e di grande professionalità che hanno posto molto l’accento su degli aspetti di carattere procedurale, mentre ci si dimentica che noi parliamo di una giustizia, quella sportiva, che ha i propri canoni e i propri tempi, i quali non coincidono con quelli della giustizia ordinaria, penale o civile che sia”.

Questa l’analisi dell’avvocato Cascella che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TvPlay durante la quotidiana trasmissione di approfondimento calcistico in diretta su Twitch.