Rebic in bilico: una nuova illusione per stregare il Milan

Il croato è pronto a tornare a giocare dal primo minuto ma il suo futuro in rossonero è sempre più a rischio

Tre gol e due assist in ventuno partite. E’ questo il magro bottino stagionale di Ante Rebic. L’attaccante sta vivendo l’ennesima stagione deludente, in cui fatica a lasciare il segno.

Il croato è riuscito ad illudere i tifosi del Milan ancora una volta. Lo ha fatto in estate quando tutti hanno pensato che la svolta fosse davvero possibile: è l’ex Eintracht Francoforte, d’altronde, il protagonista alla prima giornata a San Siro, con una doppietta con la quale il Milan piega l’Udinese. Gioca titolare anche alla seconda contro l’Atalanta ma i soliti guai fisici, che lo hanno sempre frenato, arrivano presto e Rebic dopo un fantastico esordio sparisce per tornare in campo solo ad ottobre, nel match contro l’Empoli, in cui segna il suo terzo gol, il suo ultimo con la maglia rossonera.

Pioli nel corso della stagione prova ad impiegarlo anche come esterno di destra ma con alterne fortune. Rebic di fatto è una riserve, soprattutto di Leao, che fatica terribilmente a dare il proprio contributo. Nell’ultimo periodo gioca titolare solo contro il Sassuolo, fornendo una prova disastrosa. Poi tanta panchina ma domani sera contro la Fiorentina è pronto a tornare titolare.

E’, infatti, il croato il candidato numero uno a prendere il posto dello squalificato Leao. Una gara da non sbagliare per provare a tenersi stretto il Milan. Il club rossonero, infatti, mai come nell’ultimo periodo, sta valutando seriamente l’ipotesi di cedere il croato.

Milan, Rebic può dire addio: ecco chi lo vuole

Rebic, che il prossimo 21 settembre compirà 30 anni, ha un contratto in scadenza nel 2025 ed è tra i calciatori più pagati della rosa. Il suo rendimento – appare evidente – non si sta rivelando all’altezza dei 3,5 milioni di euro netti percepiti a stagione. Un addio, in estate, appare dunque sempre più probabile.

Rebic continua ad essere apprezzato in giro per l’Europa. Piace soprattutto in Germania, dove ha lasciato un buon ricordo. Diverse squadre sarebbero pure pronte a scommettere sul croato ma l’importante ingaggio risulta essere un ostacolo non da poco. Non sarebbe certo un problema, invece, per i club arabi, che hanno voglia di riempire le tasche dei giocatori europei per dar lustro ai propri campionati. Ecco così che la pista che porta in Arabia Saudita non può certo essere esclusa, così come quella turca. Il Fenerbahce ha mostrato interesse per Rebic ma attenzione anche al Fatih Karagümrük e all’Adana Demirspor.