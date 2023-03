Paredes bocciato: è nerazzurro il suo erede alla Juventus

Il mediano argentino potrebbe lasciare il posto ad un promettente collega di reparto, anche Inter e Roma su di lui

A seguito della pesante batosta finanziaria subita nel recente passato costata anche quindici punti di penalizzazione in classifica, la Juventus sarà costretta a ridimensionare il proprio organico in estate. Nello specifico, la dirigenza bianconera dovrà darsi molto da fare nella gestione del reparto mediano.

Adrien Rabiot, per quanto resti un elemento fondamentale per gli schemi di Massimiliano Allegri, è preda facile di diversi club di Premier League. Il suo stesso sogno, come ribadito più volte, resta quello di calcare i verdi prati inglesi almeno una volta nella sua carriera. Dopodiché ci saranno i rientri di Arthur dal Liverpool e di Zakaria dal Chelsea, entrambi con diritto di riscatto non necessariamente applicabile dalle rispettive società di stanza. Così il tecnico potrà fare affidamento alle giovani leve Fagioli e Miretti, oltre che sul già rodato Manuel Locatelli. A questo però potrebbe essere affiancato un altro elemento di grande appeal in questa stagione, sostituto ideale di un deludente Leandro Paredes.

Calciomercato Juve, ecco l’erede di Paredes: arriva dall’Atalanta

Si tratta di Teun Koopmeiners, già da tempo obiettivo di mercato della Juventus. Secondo le ultime voci, l’Atalanta potrebbe aprire alla cessione del calciatore nonostante la folta concorrenza di Inter e Roma.

A riportare le nuove conferme è l’insider di mercato Ekrem Konur. Il mediano olandese rappresenterebbe un netto passo avanti rispetto all’operazione per l’argentino del PSG, rivelatosi sottotono in diverse circostanze di gioco, per un costo niente male. Al momento il suo valore si attesta intorno ai 30 milioni di euro.