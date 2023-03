Napoli-Lazio, Vecino esulta e guarda avanti: “Ecco chi andrà in Champions”

Le dichiarazioni del centrocampista, autore del gol che ha permesso ai biancocelesti di conquistare i tre punti

Inizia con una grande sorpresa la venticinquesima giornata di Serie A. Al Maradona, la Lazio di Maurizio Sarri ha conquistato tre punti pesantissimi, battendo il Napoli uno a zero.

I biancocelesti sono così volati al secondo posto, proprio alle spalle degli uomini di Luciano Spalletti, scavalcando Inter e Milan. La corsa alla Champions League si fa davvero sempre più avvincente.

Il gol che ha deciso il match contro il Napoli è stato messo a segno da Vecino. Il centrocampista, che il tecnico azzurro conosce molto, ha realizzato una rete davvero spettacolare, sfruttando un’ingenuità di Kvaratskhelia: “Ho cercato di calciare forte per non far ripartire il loro contropiede – spiega a caldo Vecino ai microfoni di Dazn -, è stato un bel gol ma ciò che conta è che abbiamo conquistato i tre punti”.

Poi Vecino analizza la prestazione della sua Lazio: “In alcuni momenti abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e alla prima occasione l’abbiamo buttata dentro, in queste gare è così. E poi siamo stati bravi in difesa”.

Vecino playmaker – “Ho giocato tanti anni in un centrocampo a due, ora davanti alla difesa è un ruolo che mi piace fare. Alla fine non volevo cambiare posizione perché avevo paura perdessimo l’equilibrio, invece è andata bene. Per noi ogni punto è vitale, vincere qui ci deve far capire che possiamo giocarcela con tutti. Chi sbaglierà di meno andrà in Champions“.