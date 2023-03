Napoli-Lazio, Sarri non ci sta: “Ormai è un luogo comune”

Napoli-Lazio, i capitolini espugnano il Maradona: le parole di Maurizio Sarri al termine della gara

Una vittoria che sa di storia. La Lazio espugna per la prima volta in campionato il Maradona e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League.

I biancocelesti hanno superato il Napoli grazie al gran gol di Vecino. Grande gioia per Maurizio Sarri, ex della serata, che ai microfoni di ‘DAZN’ ha però polemizzato sulla considerazione fatta da Borja Valero sull’impiego dei vari giocatori. “Sarri non cambia mai i suoi uomini” il commento dello spagnolo. Una frase che non è piaciuta all’allenatore: “Nelle ultime 3 partite ho usato 21 giocatori, ma ormai c’è il luogo comune che non cambio mai…”.

Sulla vittoria: “Vincere qui significa tre punti, presi con una squadra che sta facendo un campionato a parte e in casa ha un rendimento enorme. Sono punti importantissimi, è stata una gara di alto livello per applicazione, attenzione e determinazione, dal punto di vista tecnico possiamo fare anche qualcosa di meglio”.

Sulla continuità: “Il problema nostro non è la singola partita, il problema è trovare continuità. Rispetto allo scorso anno i difetti si sono attenuati, speriamo di aver preso la strada giusta”.

Punte esterne: “Felipe e Zaccagni hanno giocato una gara di sacrificio. Anche Pedro e Cancellieri hanno fatto benissimo quando sono entrati, per gli esterni era una gara di sacrificio, l’hanno fatto. Per un allenatore è una grande soddisfazione”.

Secondo posto: “Vedere la classifica ora mi fa pensare che è l’ora di andare a dormire, non è utile guardare la classifica ora. Martedì giochiamo e ci teniamo alla coppa”.

Capopopolo a Napoli: “Dopo questa stagione se Spalletti arriva dove sicuramente arriva, allora diventerà il re. Vincere è bello da tutte le parti, ma qui è qualcosa di particolare e speciale. Sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione”.