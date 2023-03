Milan, Pioli recupera Bennacer e cambia in attacco

Le possibile scelte del tecnico rossonero in vista della partita contro la Fiorentina. Ecco come cambia la squadra

E’ ormai vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sabato alle ore 20.45 affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italia.

La crisi, dopo quattro successi di fila, è ormai definitivamente alle spalle ma a Firenze serve vincere per cercare di allontanare le inseguitrici alla zona Champions League. Il Milan, però, inevitabilmente, sarà portato a pensare anche al match contro il Tottenham, in programma mercoledì prossimo. Dopo l’uno a zero dell’andata, la qualificazione ai quarti di finale non appare più un sogno impossibile e i rossoneri vorranno davvero provarci.

Da Milanello, d’altronde, continuano ad arrivare buone notizie. Pioli, dopo aver recuperato Mike Maignan, che domenica contro l’Atalanta è tornato tra i pali, ha riabbracciato sia Ismaël Bennacer che Davide Calabria. Entrambi sono rientrati in gruppo mercoledì e saranno dunque a disposizione per la Fiorentina.

L’algerino dovrebbe subito essere gettato nella mischia vista la squalifica di Rade Krunic. Per il capitano, invece, si prospetta, almeno inizialmente, la panchina. Sulla destra, con il nuovo modulo, è esploso Messias, autore di due gol nelle ultime due partite. Il brasiliano, però, dovrebbe essere preservato in vista di Londra, con Saelemaekers pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Milan, si cambia in attacco: ecco a chi tocca

Come dicevamo, Stefano Pioli può a cambiare un po’ il suo Milan. In avanti si riposerà certamente Rafael Leão, che è stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno. In questi giorni a Milanello al suo posto è stato provato Ante Rebic.

Il croato è chiamato a riscattare un lungo periodo davvero complicato. Al suo fianco potrebbe esserci finalmente Charles De Ketelaere e non Brahim Diaz. Sono ormai giorni che si aspetta il ritorno dal primo minuto del belga e la partita contro la Fiorentina potrebbe davvero essere l’occasione giusta. Pioli ci sta pensando seriamente anche per non far giocare due match di fila allo spagnolo. Non sarebbe proprio la migliore scelta per il morale dell’ex Club Brugge.

Chi non dovrebbe subire il turnover è, invece, Olivier Giroud. Il tecnico di Parma fatica a lasciarlo fuori anche se Origi scalpita e Ibrahimovic è pronto ad aumentare il proprio minutaggio. Domani verrà fatta la scelta definitiva.

Ha qualche possibilità di giocare anche Simon Kjaer, che non ha trovato più il campo dopo l’ottima gara contro il Tottenham. Privarsi d Kalulu, Thiaw e Tomori è però davvero complicato. Tra i pali, chiaramente, il ritrovato Mike Maignan. Sulla sinistra non si tocca Theo Hernandez.