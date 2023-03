L’ex preparatore di Donnarumma ‘smonta’ Vicario: “Il Milan non è l’Empoli”

Luigi Turci, ex preparatore di Donnarumma, ha parlato del portiere del PSG, di Vicario e non solo ai microfoni di TvPlay: ecco le sue parole in diretta

Intervenuto in ESCLUSIVA ai microfoni di TvPlay, Luigi Turci, ex portiere ed ex preparatore di Gigio Donnarumma ai tempi del Milan, ha parlato dell’attuale momento dell’estremo difensore del PSG. “Può essere che ci siano stati degli interventi non troppo puliti visti dall’esterno rispetto al passato. Che il suo rendimento sia calato però dubito. Col Marsiglia ha fatto due parate da andare in campo ed abbracciarlo. Col Bayern ha una risonanza diversa, sono d’accordo. A parte l’errore in sé, che capisco ma non giustifico. E’ capitato a qualsiasi portiere, anche tra i più esperti e forti del panorama mondiale. Si è montato la testa? Conosco lui e la sua famiglia, è tutto tranne uno che si monta la testa. Ha i piedi molto ancorati a terra. Nel quotidiano faccio fatica a dire se cura meno i particolari o se c’è meno intensità”.

Calciomercato, Turci sul futuro di Vicario

Luigi Turci ha poi parlato anche del futuro di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell’Empoli che sta facendo benissimo in questa stagione e si sta confermando dopo le prime impressioni fatte vedere lo scorso anno: “Per rendimento e qualità di proposta è il miglior portiere del campionato italiano di Serie A. Atteggiamento e predisposizione ad essere un portiere moderno. Ha dalla sua un’ottima struttura. Certo che è un conto è indossare la maglia dell’Empoli, mentre un altro è vestire casacche del peso di Inter o Milan”.

Infine, Turci ha chiosato anche sulla situazione di Juan Musso, portiere dell’Atalanta che non sta facendo quanto ci si aspettava con la maglia della società orobica: “L’ho seguito quando era all’Udinese. Tra i pali tra i più reattivi del campionato. Dal mio punto di vista, ed è la mia opinione, non è adatto al gioco dell’Atalanta. Ha la linea difensiva molto alta, esasperata”.