Koulibaly e il ritorno in Italia: la scelta è già arrivata

Kalidou Koulibaly sta vivendo una stagione molto particolare al Chelsea. Il rendimento è fin troppo altalenante mentre la squadra è lontanissima dalle aspettative. Il nome dell’ex Napoli era circolato anche in ottica mercato: arrivano le sue parole

La scorsa estate Kalidou Koulibaly ha lasciato il Napoli per lanciarsi in una nuova avventura in un campionato di primissima fascia come la Premier League. La stagione al Chelsea è stata però finora parecchio deludente sia a livello personale che di squadra.

I ‘Blues’ sono a distanza siderale dalla vetta in campionato, occupano la decima posizione in classifica e rischiano concretamente di rimanere fuori quindi anche dai piazzamenti europei che contano. In Champions la squadra di Potter, che era subentrato a Tuchel, è impegnata negli ottavi di finale e a Londra dovrà provare a ribaltare il ko di Dortmund dell’andata. Koulibaly dal canto suo è stato protagonista anche di qualche errore di troppo, non rispettando a pieno le aspettative dopo le bellissime annate con la maglia del Napoli. Non è mancata anche qualche critica al senegalese, già finito anche sul tavolo in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, senti Koulibaly: “Ho tempo per mostrare a tutti chi sono”

In Italia Koulibaly è stato accostato in particolare all’Inter nell’ottica di una sostituzione di lusso per Skriniar. Ingaggi e costi dell’ex napoletano sono elevatissimi ed il contratto col Chelsea è ancora lungo.

23 presenze totali tra coppe e campionato condite da due reti per Koulibaly, che in un’intervista al ‘The Sun’ ha provato a chiarire la propria posizione per il presente e per il futuro legato ai londinesi: “Ho un contratto triennale e sono tranquillo. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono”. E poi il senegalese in maglia numero 26 ha aggiunto ancora: “Non è una stagione difficile ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo. Quando ho deciso di venire qui ero ben consapevole che non sarebbe stato facile”.

Parole consapevoli e ricche di voglia di rivalsa quelle di Koulibaly che sembra quindi intenzionato a continuare a dire la sua con la maglia del Chelsea.