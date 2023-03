Esonero UFFICIALE, Gattuso in pole per la panchina

Il tecnico italiano si trova senza lavoro dopo aver rescisso il proprio contratto con il Valencia lo scorso 30 gennaio

Dopo l’esperienza negativa nel campionato spagnolo, una nuova sfida potrebbe ripresentarsi davanti a Gennaro Gattuso. L’allenatore italiano, senza panchina dallo scorso gennaio dopo l’addio dal Valencia, viene dato infatti in pole position dopo l’esonero ufficiale annunciato nel pomeriggio.

Poche ore fa, infatti, il Sion ha annunciato l’esonero di Fabio Celestini, comunicando che momentaneamente Christian Constantin guiderà la prima squadra. Entro una settimana, però, sarà nominato il nuovo allenatore cui verrà affidato l’incarico in panchina. Tra i vari candidati in vantaggio secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘Le Matin’, vi sarebbe Gattuso, che proprio al Sion ha chiuso la carriera da calciatore disputando una stagione nel 2012/13.

L’allenatore italiano ha già vissuto in panchina esperienze importanti con Milan, Napoli e Valencia. Il club svizzero potrebbe comunque dargli l’opportunità di rilanciarsi dopo l’avventura complicata vissuta in Spagna. Gattuso, peraltro, potrebbe anche avere l’occasione di allenare per la prima volta Mario Balotelli. Il tecnico, infatti, aveva raccolto la guida dei rossoneri pochi mesi dopo l’addio del centravanti.

Sion, esonero ufficiale: tutti i nomi per la panchina. C’è anche una donna

In ogni caso, il nome del tecnico calabrese non è l’unico tra quelli circolati nelle ultime ore per la formazione svizzera.

Un altro profilo è quello di Paolo Tramezzani che sulla panchina del Sion ha già allenato in quattro diverse occasioni. Qualora venisse richiamato, si tratterebbe per lui della quarta esperienza con la formazione biancorossa. Anche Sébastien Bichard, vice di Fabio Celestini, viene dato in corsa per un posto in panchina.

Tra le possibili alternative, il Sion starebbe valutando anche la presenza di una donna, anche se in questo momento non sono stati fatti ancora dei nomi. Chi accetterebbe volentieri la sfida è Alex Frei, tecnico svizzero ed celebre ex attaccante, esonerato di recente dal Basilea. In suo favore gioca ovviamente una migliore conoscenza del campionato rispetto agli altri colleghi dati in lizza per il posto in panchina.