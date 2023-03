DIRETTA Serie A, Napoli-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

La venticinquesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra la capolista Napoli e la Lazio

Si torna in campo per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A: si parte con l’anticipo del venerdì, anche in vista degli impegni europei della prossima settimana, tra il Napoli e la Lazio.

La squadra di Luciano Spalletti è lanciatissima verso la conquista del terzo scudetto della storia, il vantaggio sulle più imminenti concorrenti, l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli, è di diciotto punti e si cominciano a stilare le tabelle per capire quando arriverà anche la certezza matematica. Nell’ultimo impegno, hanno sconfitto l’Empoli a domicilio per 2-0 grazie ad un autogol di Ismajli e alla rete del solito Victor Osimhen, capocannoniere con diciannove gol realizzati. Di contro, i bianconcelesti del grande ex Maurizio Sarri, con la vittoria interna ottenuta contro la Sampdoria, si sono issati al quarto posto in classifica in solitaria, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, scavallando i cugini della Roma di José Mourinho, incappata in una sconfitta clamorosa contro la Cremonese di Ballardini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 65 punti; Inter e Milan 47; Lazio 45; Roma 44; Atalanta 41; Juventus* e Bologna 35; Torino e Udinese 31; Monza 29; Fiorentina ed Empoli 28; Sassuolo e Lecce 27; Salernitana 24; Spezia 20; Verona 17; Cremonese 12; Sampdoria 11

*penalizzazione di 15 punti