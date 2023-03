Club nella bufera, l’annuncio improvviso: bloccato anche il calciomercato estivo

Arriva l’annuncio che fa tremare il club: “Sarà praticamente impossibile per loro acquistare giocatori in estate”

Il caso Juve in Italia, l’inchiesta sul Manchester City in Premier League e il caso arbitri per il Barcellona. Grandi inchieste hanno travolto i tre top club europei negli ultimi mesi.

È piuttosto delicato anche il momento del Barça. La società blaugrana, infatti, è ancora alle prese con importanti problemi economici. Nonostante ciò, nelle ultime sessioni il club è stato tra i più attivi sul mercato con colpi importantissimi, Lewandowski su tutti.

Javier Tebas, presidente della Liga, ha avvisato Laporta. Al Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times, il numero uno del campionato spagnolo ha annunciato: “Lo dico ora e so già che il presidente Laporta mi chiamerà arrabbiato: sarà praticamente impossibile per il Barcellona acquistare giocatori in estate. Dovranno cambiare molto perché, in caso contrario, il club sarà nei guai. Non abbiamo permesso al Barcellona di ingaggiare giocatori quest’inverno e la prossima estate sarà lo stesso”. Il calciomercato estivo del Barça, dunque, appare a forte rischio. Si attendono ulteriori sviluppi.