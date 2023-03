Thohir e il ritorno all’Inter: c’è l’annuncio dell’ex presidente

Thohir e il possibile ritorno all’Inter: c’è l’annuncio dell’ex presidente nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, è tornato a parlare dei nerazzurri, dal momento della squadra di Inzaghi al suo possibile ritorno.

Dal Lago Toba, sede della prima gara del Mondiale F1H2O, l’attuale capo della federazione calcistica indonesiana ha parlato a ‘Sport Mediaset’: “Simone Inzaghi è un bravo allenatore e mi piace molto il suo gioco. Sta facendo un grande lavoro negli ultimi due anni”. Thohir si è espresso così sul possibile ritorno: “Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. E poi l’Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’Inter solamente da tifoso”.

“Se ho ancora contatti con Moratti e con Zhang? Purtroppo no, è da un po’ che non ci sentiamo. – ha ammesso il tycoon – Ci scambiamo gli auguri di compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato diversi ex giocatori interisti come Sneijder e Materazzi ed è stato molto bello”.