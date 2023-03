Milan, Inter o Lazio: Sarri sfoglia la margherita Champions

Non è certa la permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio anche nella prossima stagione. Oltre alla Serie A anche le sirene provenienti dalla Premier League

Balzo Champions per la Lazio. Con la penalizzazione della Juventus e il tonfo a Cremona dei cugini della Roma, la formazione di Maurizio Sarri è salita al quarto posto in classifica dietro le milanesi e l’irraggiungibile Napoli.

Frutto anche e soprattutto del lavoro di Sarri, che continua a tenere testa alle big del campionato nonostante un mercato di gennaio ai minimi termini che ha portato il solo Pellegrini (peraltro mai utilizzato) a rinforzare la rosa del tecnico campano. Adesso per lui l’incrocio del cuore contro il Napoli di venerdì sera, crocevia della stagione per dare nuove certezze ai capitolini nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Sarri ha un contratto fino al giugno 2025, ma un eventuale accesso nei primi quattro posti lo blinderebbe in maniera definitiva a Formello con la possibilità di battere cassa anche in sede di mercato la prossima estate per una Lazio ancora più competitiva.

Calciomercato Lazio, la Champions per blindare Sarri: non tramontano le ipotesi Milano e Premier

Sarri va a caccia dell’imprese per regalare nuovamente un posto in Champions alla Lazio e rendere ancora più saldo il matrimonio in panchina con il club biancoceleste. Il quarto posto metterebbe definitivamente a tacere le frizioni interne e – come scrive il ‘Messaggero’ – allontanerebbe in maniera definitiva i rumors che vogliono l’allenatore su altre panchine italiane nella prossima stagione.

Sarri nelle ultime settimane è stato accostato anche al Milan nel periodo di maggiore crisi di Pioli alla guida dei campioni d’Italia, oltre all’ipotesi Fiorentina in caso di divorzio dei viola con Italiano, senza dimenticare le sirene provenienti dalla suggestiva e ricca Premier League. Il mister di Figline cerca garanzie sul rafforzamento della squadra e un eventuale accesso in Champions gli darebbe inevitabilmente maggiori argomenti con Lotito per chiedere massicci investimenti sul mercato e confermare inoltre i big a sua disposizione, primo fra tutti Milinkovic-Savic. Sarri inoltre avrebbe un credito importante su Lotito anche per quanto riguarda i vertici dirigenziali, considerando che i rapporti con Tare non sarebbero dei più idilliaci. Il tecnico al momento del suo arrivo a Roma avrebbe suggerito al presidente biancoceleste l’arrivo di Giuntoli – anello fondamentale di un Napoli che sta incantando in Italia e in Europa – e finito da tempi non sospetti nel mirino della Juventus per cambiare volto all’interno della dirigenza della ‘Vecchia Signora’.