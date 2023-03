Inzaghi è avvisato: Zanetti lo dice chiaramente

L’Inter di Simone Inzaghi non sta attraversando un momento semplice dopo l’ultima sconfitta: arriva l’annuncio del vicepresidente Zanetti

Quella relativa al nuovo ko contro il Bologna, alla fine, è soltanto una goccia che non fa traboccare il vaso, ma senza dubbio continuando così il rischio che si rompa è elevato. L’Inter se l’era immaginato diversamente la stagione corso, a cominciare ovviamente dallo Scudetto (obiettivo numero uno della ‘Beneamata’).

Siamo ai primi giorni di marzo e il club lombardo deve già alzare bandiera bianca per la conquista del principale trofeo nazionale, a meno di un clamoroso crollo del Napoli capolista targato Luciano Spalletti. Si può anche perdere lo Scudetto, ma il rendimento in campo deve essere nettamente più costante. E la truppa meneghina, spesso e volentieri, ha lasciato a desiderare, specialmente contro avversari dalla portata minore. Non a caso, è in Serie A che le cose non stanno andando esattamente per il meglio, anche se Dzeko e compagni occupano ancora il secondo posto in classifica – a pari merito con i cugini del Milan -. Troppi cali di concentrazione in determinate situazioni. Così non va.

A lanciare un monito ci ha pensato il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, il quale ha parlato alla presentazione del libro ‘Volare Libero’ che ripercorre le principali tappe della carriera del suo ex compagno Gianluca Pagliuca: “La cosa più imporante è che nessuno di noi sta cercando alibi“. La leggenda interista prosegue: “Dopo la sconfitta col Bologna ho sentito le parole di Inzaghi, poi quelle di Lautaro. È da lì che bisogna ripartire. Ci sono tanti impegni ravvicinati e speriamo di dare una risposta positiva già da domenica”. Spazio pure al tema Lukaku, che piano piano sta recuperando la forma migliore: “Sta migliorando tantissimo, ha avuto un infortunio molto grave. Non è facile per un attaccante della sua stazza recuperare a pieno, ma credo che ultimamente si stia vedendo un Lukaku molto più positivo“.

Inter, Zanetti: “Col Lecce ci aspettiamo una grande risposta”

Dopodiché, Zanetti fa una precisazione: “Ho letto che Inzaghi deve dare di più. Non è Inzaghi che deve dare di più, dobbiamo farlo tutti quanti. La società, i giocatori e il mister. Siamo una squadra, i meriti e i demeriti non appartengono mai ad un singolo“.

Sulla domanda relativa alla causa dei punti persi con le piccole, il vicepresidente ha così risposto: “Magari sapessi il motivo… Sicuramente si lavora per migliorare sempre di più. Ciò che ci è successo fa parte del percorso e dobbiamo guardare avanti. Le difficoltà si superano insieme. Ora domenica sfidiamo il Lecce, una partita dove ci aspettiamo una grande risposta“.