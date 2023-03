Fiorentina-Milan, lesione UFFICIALE: ennesima tegola

Fiorentina-Milan, altro infortunio e nuovo problema: comunicato ufficiale da parte della società

Un’uscita anticipata dal campo a causa di un infortunio. E ora la situazione sembra essere piuttosto preoccupante.

Sostituto al 74′ del match tra Verona e Fiorentina, Aleksa Terzic è stato sottoposto in giornata ad accertamenti. Il terzino sinistro serbo è stato costretto a dare forfait nel corso del match del Bentegodi e al suo posto è entrato Biraghi. Il giocatore dovrà restare fermo per alcune settimane e sarà costretto certamente a saltare sia l’impegno di sabato sera contro il Milan sia la gara d’andata di Conference League in programma giovedì prossimo al Franchi contro i turchi del Sivasspor.

Fiorentina, infortunio per Terzic: comunicato UFFICIALE

La Fiorentina ha infatti diramato un comunicato ufficiale in cui vengono sottolineate le condizioni del terzino serbo, che ha rimediato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia sinistra.

Questo il comunicato diramato dalla società toscana:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Aleksa Terzic è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso durante la partita tra la squadra viola e l’Hellas Verona. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato il percorso terapeutico riabilitativo. Le sue condizioni verranno rivalutate nel corso delle prossime settimane”.

Per i viola, oltre a Terzic, è a rischio anche il connazionale Milenkovic. Il difensore centrale ha infatti saltato le ultime gare per via di un fastidio muscolare. Vedremo se Italiano riuscirà a recuperarlo a pieno per la sfida contro i rossoneri.