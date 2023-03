Assalto a Dybala: cambio della guardia in attacco

La Roma deve guardarsi dagli assalti a Dybala, l’argentino oggetto del desiderio di un top club in particolare: sostituzione in attacco

12 gol e 7 assist in stagione, fin qui, per Paulo Dybala. Che quando è stato assistito da una buona condizione fisica ha (quasi) sempre fatto la differenza. In Cremonese-Roma, non è stato così, ma si è trattato di una delle poche partite steccate dalla ‘Joya’, che rimane comunque una delle principali armi a disposizione di Mourinho per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Nelle prossime settimane, dalle sfide con Juventus, Real Sociedad e Lazio, tra campionato ed Europa, passeranno molti dei destini dei capitolini. E dovrà essere proprio l’argentino a farsi carico delle maggiori responsabilità, per provare a trascinare i suoi in appuntamenti a dir poco decisivi. La lotta al quarto posto in campionato, e per avanzare ancora in Europa League, entra nel vivo. Ma bisogna anche fare attenzione a quello che potrebbe essere il futuro del numero 21. Come noto, per chi volesse provare ad acquistarlo, in estate, la cifra sulla clausola rescissoria è piuttosto abbordabile. 20 milioni di euro valida per le squadre di Serie A, appena 12 milioni di euro per l’estero. E proprio dalle big straniere, sembrano poter arrivare le principali minacce in tal senso.

Roma, vogliono Dybala in Spagna: ecco chi andrà a rimpiazzare

Gli estimatori non mancano, per un talento che come detto ha dimostrato di potersi esprimere a livelli molto alti, anche se nel lungo periodo per vari motivi non è riuscito a trovare continuità. Di sicuro, il suo profilo piace, e molto, in casa Atletico Madrid, come apprendiamo da ‘Fichajes.net’, portale spagnolo.

Il connazionale Simeone stravede per la ‘Joya’ e non è casuale che stia pensando a lui per la prossima stagione. Quando cambieranno molte cose per i ‘Colchoneros’. Joao Felix può lasciare definitivamente la squadra e lo stesso discorso vale per Morata, che anche quest’anno non è riuscito a guadagnarsi la riconferma. Cambio della guardia in attacco, un altro obiettivo dell’Atletico sarebbe Marcus Thuram. Da capire su quale dei due nomi l’Atletico deciderà di affondare il colpo per primo.