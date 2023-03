Arteta ne vende sei e saccheggia la Serie A: Inter e Napoli nei guai

L’Arsenal pronto ad un mercato faraonico: sei cessione per saccheggiare la Serie A, a Londra ne arrivano tre

Prima in classifica, agli ottavi di Europa League, l’Arsenal vive una stagione da sogno con Arteta che è chiamato ora a completare l’opera.

Con obiettivi importanti anche da raggiungere, i Gunners pensano anche al mercato con obiettivi ambiziosi che incrociano i destini con alcune delle big della Serie A. Lo scrive ‘The Times’ che esplicita i piani estivi della società londinese a partire dalle cessione: sono sei i calciatori in procinto di lasciare Londra e che aumenteranno il già consistente budget a disposizione del club per gli acquisti. Quattro i rinforzi che si aspetta Arteta per il prossimo anno con idee già molto chiare: un terzino, due centrocampisti e un attaccante. Un poker che potrebbe stravolgere completamente le gerarchie anche nel nostro campionato con una pioggia di milioni che arriverebbe alle società interessate.

Calciomercato Arsenal, da Osimhen a Milinkovic: tris italiano

Stando a quanto riporta il quotidiano inglese, l’Arsenal avrebbe una priorità assoluta sul fronte acquisti: Declan Rice. Dietro però al centrocampista del West Ham, ci sono tre calciatori che militano nel nostro campionato.

Sempre a centrocampo, e non è una novità, l’assalto potrebbe essere portato a Milinkovic-Savic che ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2024. Un interesse datato quello dei Gunners per il centrocampista serbo, ma che quest’estate potrebbe andare a dama. Da Sarri a Inzaghi, perché come terzino destro l’Arsenal è sempre interessata a Dumfries, da qualche tempo indietro nelle gerarchie dell’Inter. L’olandese in estate è dato come partente e la destinazione londinese potrebbe soddisfare le richieste economiche del club e anche le aspirazioni del calciatore.

La Premier League è anche il campionato dove potrebbe continuare la sua incredibile progressione Victor Osimhen. C’è anche lui tra gli obiettivi dell’Arsenal per la prossima stagione anche se per centrarlo servirà uno sforzo non indifferente: andare dietro alle richieste faraoniche del Napoli e battere la concorrenza agguerrita delle altre grandi d’Europa pronte a fare follie per il re dei bomber della Serie A.