Vlahovic, il lungo addio alla Juventus: ha già detto sì

Dusan Vlahovic e la Juventus, strade che iniziano ad allontanarsi sempre più: contatti in vista dell’estate

La Juventus ha vinto una gara fondamentale, in campionato, contro il Torino. Derby della Mole che ha sempre significati importanti e che ha dato slancio alla squadra di Allegri, quarta vittoria di fila in Serie A per dare l’assalto alla zona europea.

In classifica, raggiunto il Bologna in settima posizione, a -6 dall’Atalanta sesta. In attesa, chiaramente, di tutti gli sviluppi relativi alla giustizia sportiva, sui fronti nei quali il club è coinvolto. All’andata, il derby fu deciso da un gol di Vlahovic. La cui stagione però fin qui sta vivendo di alti e bassi. Dopo il lungo stop, a febbraio il serbo ha ritrovato il gol (doppietta con la Salernitana e rete contro il Nantes all’andata in Europa League), ma i suoi numeri, nel complesso, seppur non negativi non decollano (10 reti in 22 presenze). E gli interrogativi sul futuro aumentano. In alcune partite, le sue difficoltà appaiono evidenti e sullo sfondo le riflessioni anche relative a cosa potrà accadere a fine stagione alla Juventus inevitabilmente condizionano il tutto. Una Vecchia Signora fuori dall’Europa potrebbe essere costretta a privarsi dei suoi migliori giocatori, tra cui per l’appunto proprio il numero 9. Per il quale, trova nuova forza una pista per il futuro.

Juventus, Vlahovic e il Real Madrid: contatti confermati

I rumor emersi in queste settimane e provenienti soprattutto dalla Spagna hanno riferito di un Vlahovic che si sarebbe offerto già a gennaio al Real Madrid. Indicazioni che verrebbero confermate da ulteriori notizie dalla penisola iberica.

Su ‘Fichajes.net’, si spiega che il Real, per l’estate, nell’ottica di una sostituzione futura di Benzema, ci stia pensando seriamente, considerando che tra i bomber più promettenti sarebbe il profilo più abbordabile al momento, non potendo puntare a Mbappé o Haaland nell’immediato. E c’è di più. Secondo ‘Elnacional.cat’, ci sarebbero già stati contatti tra Vlahovic e Florentino Perez. Al presidente dei ‘Blancos’, il serbo avrebbe spiegato di dare priorità all’ipotesi madridista, rispetto a tutte le altre numerose pretendenti estere di Premier League e Bundesliga.