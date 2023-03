Van der Sar ‘risponde’ ad Agnelli: “Accordo con l’Uefa” | VIDEO CM.IT

Il direttore generale dell’Ajax, Edwin van der Sar, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole di Agnelli sul monopolio Uefa

Giornata alquanto movimentata in quel di Milano. Oggi, infatti, si è riunito l’Executive Board dell’ECA, l’associazione dei club europei. Presenti diversi personaggi di spicco del mondo del calcio, tra cui il noto direttore generale dell’Ajax Edwin van der Sar.

L’ex portiere e dirigente del club olandese ha parlato a margine dell’evento ai microfoni dei giornalisti presenti – tra cui l’inviato di Calciomercato.it – e si è così espresso in merito alla vicenda Superlega e alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. “È abbastanza chiara la direzione in cui stiamo andando insieme alla Uefa – ha dichiarato Van der Sar -, con cui c’è un accordo per il nuovo format che prenderà il via a a partire dal 2024. Siamo curiosi di vedere come verrà accolto. La distribuzione delle risorse è un problema importante per tutte le società di calcio, ma oggi sono stati compiuti dei passi avantu concreti. Inoltre, credo che ce ne saranno altri nei prossimi incontri che faremo“.

ECA, van der Sar: “Il calcio in Europa non è solo per le cinque leghe migliori”

Van der Sar ha aggiunto: “Crediamo che il calcio non sia solo per le cinque migliori leghe in Europa, ma vogliamo che anche gli altri paesi sviluppino dei talenti che poi siano in grado di approdare nei club migliori al mondo. Il calcio in Europa è ben rappresentato dai campionati e dalle coppe“.

Insomma, la linea dell’Ajax è abbastanza chiara. Proseguire il percorso con l’Uefa per cercare di crescere sempre di più nei prossimi anni. Di tutt’altro avviso, invece, Andrea Agnelli, il quale è ancora convinto che la Superlega sia necessaria e che vada spezzato il monopolio del massimo organo calcistico europeo. Vedremo come evolverà questa vicenda.