Sorpresa Kovacic: Juve-Milan, affare clamoroso

Il centrocampista croato ex Inter e Real Madrid è legato al Chelsea di Todd Boehly da un altro anno di contratto

Ventinove anni e non centralissimo nei piani del Chelsea, Mateo Kovacic potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo.

Regista, mezz’ala, all’occorrenza anche trequartista: il croato non è un top player, ma le qualità del croato non si possono discutere. Anche l’esperienza e il curriculum sono straordinariamente di valore: in bacheca l’ex Inter conta ben 4 Champions, tre vinte col Real Madrid e una coi ‘Blues’. Il suo futuro è incerto, i londinesi sono nel pieno di una rivoluzione che ha sacrificato e sacrificherà i calciatori non di primo pelo. In Inghilterra parlano di un suo addio, allo stesso tempo c’è chi non esclude il prolungamento di un altro anno del contratto in scadenza a giugno 2024. A fronte di uno stipendio di circa 9 milioni.

Calciomercato Juventus e Milan, Kovacic può finire al Manchester City

Accostato e nel mirino sia della Juventus che del Milan, in caso di addio al Chelsea il classe ’94 potrebbe però rimanere in Premier League.

È di stamane la notizia che lo dà obiettivo concreto del Manchester City di Guardiola, che a fine stagione rischia di perdere a zero un certo Ilkay Gundogan. Kovacic può rappresentare il sostituto ideale, con i ‘Citizens’ che non avrebbero problemi a soddisfare le richieste (40 milioni?) di natura economica della società di Londra. A patto, ovviamente, che non vengano squalificati dalle coppe o ricevano sanzioni simili per le violazioni delle regole finanziarie della Premier League.