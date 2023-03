Juventus in Serie B: “Occasione perfetta per me in bianconero”

Una giovane pedina di proprietà della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile approdo dei bianconeri in Serie B

La qualificazione in Champions League non è impossibile, anzi. Grazie al netto successo nel Derby della Mole contro il Torino targato Ivan Juric, la Juventus si è portata a -10 punti dal quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri a quota 45.

Al termine della gara, Massimiliano Allegri ha fissato il punteggio per prendere parte alla massima competizione europea anche nella prossima stagione: “Sono 73 i punti per la Champions e noi per arrivarci dobbiamo fare un girone di ritorno straordinario. Vediamo passo dopo passo cosa riusciremo a fare. Dieci punti sono tanti. Bisogna fare un passettino alla volta, ma la cosa più importante è che sul campo abbiamo conquistato di fatto 50 punti, se non 52“. Insomma, il tecnico livornese non intende perdersi d’animo, però allo stesso tempo è pienamente consapevole della difficoltà di questa missione. Sul futuro del club di Exor, inoltre, permangono non pochi dubbi, per via delle problematiche giudiziarie che riguardano direttamente la società torinese. Il 27 marzo ci sarà l’udienza preliminare dell’ormai più che nota Inchiesta Prisma e non è da escludere che alla Juventus possano essere inflitte sanzioni ben più gravi della penalizzazione di quindici punti. Si parla, in tal senso, anche di una possibile retrocessione in Serie B (caso comunque improbabile ad oggi), come avvenne ai tempi di Calciopoli. Tale scenario, presumibilmente, spingerebbe numerosi calciatori ad abbandonare la nave.

Juventus in Serie B, Huijsen: “Sarebbe l’occasione perfetta per entrare in prima squadra”

Ma c’è pure chi accoglierebbe la retrocessione in cadetteria con uno spirito più che positivo. Il riferimento è a Dean Huijsen, difensore centrale classe 2005 (diventerà maggiorenne il prossimo 15 aprile) che milita nella Juventus Next Gen in terza categoria.

Il giovane talento ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Voetbalzone’: “Noi giocatori non parliamo tra di noi di ciò che sta succedendo alla Juventus. Anche per me non credo cambi nulla, nemmeno se il club dovesse retrocedere in Serie B a causa di una possibile sanzione. Anzi, quella potrebbe essere l’occasione perfetta per me per entrare nella squadra e poi giocare di nuovo in Serie A con la Juventus l’anno successivo“.