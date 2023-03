Ceferin sentenzia: fuori dalle coppe europee per un anno

Pronta la maxi stangata dell’UEFA per lo scandalo che sta scuotendo il calcio a livello internazionale

Maxi stangata dalla UEFA. Il grande club potrebbe pagare a caro prezzo lo scandalo che sta scuotendo il calcio a livello internazionale.

L’annuncio in diretta è di quelli clamorosi. Il massimo organismo calcistico europeo per club, presieduto da Ceferin, è pronto a punire pesantemente la big europea.

Valutazioni in corso, con Ceferin e soci che al più presto potrebbero davvero prendere una decisione clamorosa. Con ripercussioni pesanti per la squadra stessa, nonché per l’intero movimento calcistico che punta ad ospitare i Mondiali del 2030.

Non parliamo della Juventus, bensì del Barcellona e del ‘caso Negreira’che ha terremotato il calcio spagnolo ai massimi livelli. Lo scandalo arbitrale rischia davvero di ripercuotersi in maniera violenta sulla società blaugrana. Stando alla rivelazione di Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, la UEFA di Ceferin ma pure la FIFA di Infantino “stanno valutando la possibilità di espellere il Barcellona dalle competizioni europee per una stagione“.

Sulla sanzione potrebbe avere un peso non irrilevante la questione Superlega, considerato che il Barça – insieme a Juve e Real Madrid – sta ancora lottando per dare vita a un torneo che decreterebbe la fine della Champions League. Di fatto, dell’UEFA stessa.