Super derby per Barella: 80 milioni per il sorpasso

L’Inter ha bisogno soprattutto dei propri leader di campo e spogliatoio per ritrovare la giusta continuità. Tra questi anche Nicolò Barella che rischia di scuotere il mercato

Il ko contro il Bologna ha prontamente cancellato quanto di buono fatto in precedenza dall’Inter contro Udinese e soprattutto Porto in Champions. La squadra di Inzaghi si è sciolta di nuovo come neve al sole e non riesce proprio a trovare continuità.

Nella sfida del ‘Dall’Ara’ era partito dalla panchina Nicolò Barella, uno dei leader dello spogliatoio meneghino che dovrà prontamente ricompattarsi per ritrovare subito risultati a partire già dalla prossima sfida di campionato. Il centrocampista arrivato a Milano nel 2020 dal Cagliari è tra i motori della mediana e il suo nome rischia di stuzzicare alcuni club inglesi in vista della prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino della Premier: in corsa anche lo United

L’attuale contratto di Barella con l’Inter è particolarmente solido e lungo, e scadrà a giugno 2026. Dalla Premier League però non mancano le estimatrici nei suoi confronti che potrebbero provare a mettere i bastoni tra le ruote al club di Zhang.

Il nazionale azzurro ha collezionato 31 presenze con l’Inter in tutte le competizioni in questa stagione, mettendo a referto sei gol e sette assist totali. Un centrocampista ricco di dinamismo ma anche di qualità dal prezzo non inferiore ai 80 milioni di euro che secondo quanto riferito da ‘Football Insider’ piace al Liverpool, che però ha anche altri obiettivi ma soprattutto al Manchester United, che dopo aver preso Sabitzer a gennaio ha bisogno di una soluzione più permanente. I Red Devils restano interessati anche a Rice sul quale però c’è anche l’Arsenal. La squadra di ten Hag sarebbe quindi ansiosa di aggiungere alle proprie fila Barella ma deve affrontare una grande concorrenza da parte dei rivali del Manchester City. Lo stesso allenatore olandese sarebbe un grande fan del mediano italiano e desidera attirarlo in quel di Old Trafford.