PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-ROMA 2-1: Dybala opaco, Ibanez fa rimpiangere Smalling

Pagelle e tabellino di Cremonese-Roma, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23

ROMA

Rui Patricio 5: non può nulla sul gol di Tsadjout. Poi esce a valanga, alla disperata, su Ciofani provocando il rigore del 2-1.

Mancini 6: usa le solite maniere forti (a volte un po’ troppo), cerca di non far girare nessuno, di tallonare Tsadjout e Okereke. Pesca alla grande Spinazzola sul gol dell’1-1. Non particolarmente reattivo su Ciofani in occasione del rigore.

Ibanez 5: chiamato a sostituire Smalling al centro della difesa, ma comanda male le operazioni. Leggero e disattento sulla sponda di Valeri, poi lento a chiudere. Un altro paio di errori da matita blu.

Kumbulla 5,5: richiamato alle armi dopo il disgraziato match di Coppa Italia proprio contro la Cremonese. Ha voglia e determinazione, vince diversi contrasti, dalla sua parte gli avversari spingono meno. Dal 68′ Karsdorp 6: ordinato, non rischia.

Zalewski 5,5: più intraprendente rispetto a Spinazzola, punta e viene puntato. Perde qualche duello con Valeri, diversi ne vince. Al tempo stesso si lancia in avanti con continuità e buona qualità, ma senza strafare. Dal 64′ Solbakken 5: entra male stavolta.

Cristante 5: in debito d’ossigeno in alcune situazioni, arriva troppo spesso in ritardo e non si trova mai col pallone tra i piedi per impostare o tentare qualche lancio. Cerca di scuotere i suoi pressando alto, ma è un po’ confusionario. Dal 64′ Matic 5,5: poco preciso, anche in marcatura sul rigore per la Cremonese non ineccepibile.

Wijnaldum 6: logico che la lucidità e la reattività non possano essere le solite, ma quando prende il pallone e punta tutti riesce sempre a fare quello che vuole. Viene coinvolto troppo poco, ma la caratura tecnica del giocatore resta di un’altra categoria.

Spinazzola 7: non subisce granché in difesa, il duello con Sernicola è rusticano, non semplice. Poche volte riesce a partire in campo aperto e superare l’avversario nel primo tempo. Nella ripresa è bravo a recuperare su un contropiede pericolosissimo della Cremonese, poi va in crescendo e prende in mano la Roma. Il gol del pareggio non basta.

Pellegrini 6: tra i pochi a giocare il pallone a terra, a provare a dare un senso alla manovra della Roma. Naviga al limite dell’area, ha poco supporto dai compagni ma è tra i più positivi. Dal 63′ El Shaarawy 6: entra con grande voglia, non dà punti di riferimento, allunga la difesa della Cremonese, si infila dove può. Manca il guizzo decisivo.

Dybala 5,5: non sembra molto la sua serata, alcune volte sembra intestardirsi con qualche dribbling di troppo. Al 60′ ha la possibilità di calciare subito a rete ma si perde. Poco lucido.

Belotti 5,5: lotta come sempre, prende falli, viene lanciato un paio di volte ma senza precisione. Partita complicata. Dal 63′ Abraham 5,5: prova come può a incidere di testa, meglio di Belotti ma la sostanza rimane la stessa.

Allenatore: Mourinho 5: primo tempo pessimo, soprattutto a livello tecnico. Tanti lancioni, poca precisione, poca verve e ispirazione. Anche i cambi non migliorano di troppo la situazione, dopo che aveva perso la testa a inizio del secondo tempo. La Roma praticamente non tira mai in porta fino al gol, non può andare cosìò. Due sconfitte in tre partite contro la Cremonese ultima in classifica, che lascia con merito il posto da fanalino di coda per la prima vittoria della stagione. Fallisce una grande occasione.