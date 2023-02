Milan, abbondanza e tagli: la rivoluzione di Pioli sulla destra

Troppi giocatori per pochi posti. Il tecnico dei rossoneri è chiamato a mettere ordine. Ecco cosa può succedere

E’ un Milan diverso quello che ha rialzato la testa dopo un mese da incubo. Stefano Pioli ha abbandonato il suo 4-2-3-1, con cui la sua squadra ha conquistato lo Scudetto, per affidarsi ad una difesa a tre.

Così Malick Thiaw è diventato il calciatore simbolo della svolta. Prima ha giocato da braccetto mancino, poi è stato spostato al centro, facendo spazio a Fikayo Tomori. Il Milan ha trovato nuovi equilibri, ha blindato la porta e partita dopo partita ha riacquistato sicurezza e automatismi nell’attaccare che aveva smarrito lungo tutto gennaio, da quel pareggio sciagurato contro la Roma.

Contro l’Atalanta è stato fatto quello step che mister Pioli si aspettava dopo aver conquistato tre vittorie preziose senza però convincere fino in fondo. A San Siro domenica si è così rivisto quel vecchio Milan, capace di non far ragionare l’avversario, solido e propositivo.

Dalla crisi è dunque nato una squadra con nuove conoscenze, che servirà a Pioli per proporre una formazione capace all’interno di una stessa partita di giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Determinanti così diventano quei calciatori capaci di interpretare più ruoli con i medesimi risultati.

Questo nuovo modo di vedere il calcio, un po’ camaleontico, potrebbe chiaramente far rivedere i piani del Milan sul calciomercato. Le attenzioni potrebbero essere così puntate soprattutto sulla destra, dove andranno fatte delle scelte chiare perché oggi Pioli si ritrova con una strana abbondanza. Di fatto sono ben cinque i calciatori che da qui a fine stagione potrebbero ritrovarsi a lottare per una maglia.

Milan, ingorgo sulla corsia di destra: Pioli chiamato a fare il vigile

Dal match contro il Torino, quando è arrivata la prima vittoria, sulla destra si sono alternati Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Un po’ a sorpresa anche il brasiliano è stato utilizzato a tutta fascia, dimostrandosi all’altezza, con due gol decisivi, contro Monza e Atalanta. La sensazione è che tra Firenze e Londra saranno proprio il belga e l’ex Crotone ad alternarsi in quella posizione.

Si prospettano, dunque, tempi duri per gli altri tre esterni della rosa, Sergino Dest, Davide Calabria e Alessandro Florenzi.

Per l’americano l’avventura al Milan è ormai giunta al capolinea. Il calciatore di proprietà del Barcellona era arrivato in estate per sopperire all’assenza dell’ex Roma ma non è riuscito a sfruttare le sue occasioni per conquistare Pioli. Impossibile che il Diavolo decida di esercitare il riscatto di 20 milioni di euro.

Sarà interessante, invece, capire come Pioli deciderà di utilizzare Calabria e Florenzi che nei prossimi giorni torneranno a disposizione. C’è da verificare la possibilità di vedere il capitano dei rossoneri come braccetto di destra quando si giocherà a tre. Più facile pensare, invece, all’ex Roma come quinto che si alza, quando si cambia modulo.

Ma è evidente che i prossimi mesi serviranno per fare delle riflessioni e per capire chi davvero può essere utile al nuovo Milan 2.0 targato Pioli. Sulla destra c’è abbondanza e qualcuno ne farà le spese.