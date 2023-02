La Juve respira, in arrivo 35 milioni: lo hanno già venduto

In estate la Juventus potrà contare su una cessione che già ora pare scontata: andrà quasi sicuramente in Premier League

La Juventus si gioca tanto nel derby di stasera contro il Torino. I bianconeri possono salire a 35 e tornare sopra il Bologna, vittorioso con l’Inter in questo turno di campionato. Soprattutto la squadra di Allegri ha la possibilità di alimentare la rimonta europea, che vincendo sarebbe distante una decina di punti, nove o dieci in base al risultato della Roma a Cremona. Idem per la Champions, che in caso di tre punti sarebbe a 10 o 12 punti di distanza.

Tanti sì, ma non così tanti considerando che la Juve sembra aver trovato un buon equilibrio e sta ritrovando giocatori, unito al fatto che lì davanti gli inciampi sono all’ordine del giorno. Con la speranza da parte dei bianconeri di ricevere buone notizie dai tribunali. Notizie e sentenze che inevitabilmente condizioneranno anche il mercato estivo. A prescindere dalle penalizzazioni, in ogni caso, la gestione della Juventus della rosa dovrà essere virtuosa, all’insegna della riduzione di qualche costo. È il calcio italiano, ma non solo, che impone un certo tipo di strategia sul mercato. Resta probabile infatti una piccola rivoluzione in diversi reparti, visti i tanti contratti in scadenza. A partire da Cuadrado e Rabiot passando per Alex Sandro e Di Maria, anche se per questi ultimi due le chances di rinnovo si sono alzate. Poi ci saranno i calciatori che rientreranno dai rispettivi prestiti e bisognerà valutare. Arthur e McKennie in primis.

Calciomercato Juventus, McKennie futuro da Premier: Leeds ma non solo

Entrambi hanno tentato la fortuna in Premier. Arthur è stato falcidiato dagli infortuni e con il Liverpool ha fatto una sola presenza, mettendosi a disposizione della formazione ‘primavera’ per tornare in condizione. Ma in ogni caso il suo futuro è segnato e tornerà alla Juventus. Per McKennie il discorso è diverso, perché con il Leeds sta facendo un buon percorso. Gli inglesi hanno il diritto di riscatto al raggiungimento di 10 presenze più la salvezza. Al momento l’americano è a quota 4 gettoni mentre il Leeds è quartultimo, con un solo punto di margine sulla coppia Everton-Bournemouth.

In Inghilterra il giornalista Dean Jones ha parlato proprio del futuro di McKennie a ‘GiveMeSport’: ‘C’è ancora un alto interesse per lui da parte di altri club, ma se il Leeds dovesse salvarsi e Gracia (manager subentrato all’esonerato Marsch, ndc) lo mettesse al centro del progetto, penso che potrebbe restare”. Gli inglesi hanno un riscatto fissato a circa 35 milioni, il club è soddisfatto del giocatore texano, che ha conquistato il posto da titolare. Per cui in questo momento va ancora posizionato il Leeds come squadra più probabile per il suo futuro.

Ma se dovesse arrivare la retrocessione, ci sono già altri club pronti a prenderlo. Soprattutto tra Premier e Bundesliga: a gennaio infatti ci aveva pensato il Borussia Dortmund, in Inghilterra Bournemouth e Wolverhampton. Molto complicato invece vederlo ancora in Italia, con un’altra maglia, a causa dei costi elevati del cartellino. Una bella notizia per la Juventus, che in estate potrà fare affidamento sulla cessione di McKennie per dare respiro alle proprie casse e avere più spazio di manovra.