“Ha preferito il Real Madrid”: l’agente spiega il no alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play, l’agente spiega il no alla Juventus e la scelta di andare al Real Madrid

“Ha preferito il Real Madrid“. Parla così Ulisses Jorge ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play. L’agente di Militao, attuale difensore dei blancos, svela la corte bianconera al 25enne brasiliano.

Il procuratore racconta: “Il Real Madrid è la casa di Militao e lo sarà ancora per molti anni, parlando del rinnovo del contratto. La società si trova bene con lui e non c’è motivo per cambiare casa. Quattro anni, quando giocava ancora al Porto, c’era la possibilità di andare alla Juventus: i bianconeri lo corteggiarono, ma il ragazzo ha preferito il Real Madrid. Pur avendo massimo rispetto per la Juventus, club con il quale sono in grandissimi rapporti, credo che abbia fatto la scelta giusta visto che è una delle colonne del Real Madrid”.

Calciomercato Napoli, Jorge: “Presto un nuovo crack”

Non solo la Juventus nelle dichiarazioni di Ulisses Jorge, ma anche il Napoli con la possibilità di vedere presto un nuovo talento con la maglia azzurra.

Il procuratore, infatti, nel corso del suo intervento aggiunge: “C’è grande rispetto per la Serie A, per il Napoli e per la Lazio. Presto vedrete un potenziale crack al Napoli. Non si tratta di Vitao, non è un difensore centrale”.