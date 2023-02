Allegri dà la quota Champions: “Così ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Massimiliano Allegri parla dopo la vittoria della Juventus nel derby contro il Torino: dalla Champions a Pogba

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a ‘DAZN’ al termine della gara vinta contro il Torino.

QUARTO POSTO – “I ragazzi hanno fatto una grande partita contro una squadra contro cui è difficile giocare. Abbiamo subito due gol evitabili, abbiamo avuto una bella reazione, abbiamo fatto due gol. Vittoria meritata. Champions? Dieci punti sono tanti: dobbiamo fare un passettino alla volta, ma la cosa più importante è che sul campo abbiamo fatto 50 punti per non dire 52. Giovedì abbiamo avuto una partita importante sotto il punto di vista mentale”.

SCOSSA CHIESA POGBA – “C’era bisogno di giocatori freschi con caratteristiche diverse. Di Maria ha fatto una buona partita, dispiace toglierlo dal campo ma dobbiamo centellinarlo. Barrenecheo ha fatto una buona partita, tutti hanno fatto bene. Bisogna continuare con questo spirito. Se continuiamo così possiamo toglierci soddisfazioni, altrimenti torniamo a fare i ballerini di inizio stagione”.

REAZIONE – “Nel primo tempo gli siamo andati troppo dietro, lasciando poi gli spazi. Dopo il 2-2 del primo tempo, ho detto ai ragazzi di rimanere compatti e aspettare il momento giusto per fare gol”.

RABIOT – “L’ho messo davanti alla difesa perché serviva fisicità. Pogba e Chiesa sono entrati bene, Fagioli ha fatto un secondo tempo superlativo”.

PUNTI CHAMPIONS – “Sono settantatré e noi per arrivarci dobbiamo fare un girone di ritorno straordinario. Vediamo passo dopo passo”.

Juventus-Torino, Allegri si gode Pogba: “Siamo contenti”

Il tecnico della Juventus continua a parlare del match e si sofferma sull’attacco e sul ritorno di Pogba in campo.

PIU’ GOL – “Non si tratta di fare un gol in più dell’avversaria. Stasera abbiamo preso due gol che non dovevamo prenderle. Stamattina sulle palle in attiva eravamo addormentati, il rischio c’era. Importante è giocare di squadra e la pazienza di trovare l’occasione giusta per fare gol che c’è stata nel secondo tempo. E’ una questione di maturità, bisogna adattarsi alla partita e capirla”.

POGBA – “E’ un bel rientro, siamo tutti contenti. Stasera Szczesny ha raggiunto le 200 partite, Alex Sandro 300: i ragazzi si sono regalati una bella serata”.