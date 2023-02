Pronto a firmare un precontratto: Inter a bocca asciutta

Si accende il mercato dei calciatori in scadenza a giugno 2023 e dunque acquistabili a parametro zero. Tra i giocatori pronti a cambiare maglia anche Caglar Soyuncu

La stagione è entrata nel vivo con gli obiettivi stagionali che ben si iniziano a delineare esattamente in questa fase, a cavallo della ripresa delle coppe europee e a margine dei campionati che hanno già superato da qualche tempo il giro di boa.

L’Inter non vive un grande momento in Serie A, dove col ko di Bologna ha subito anche l’aggancio del Milan al secondo posto, a distanza siderale dal Napoli. Meglio invece nelle coppe dove avrà le semifinali di Coppa Italia tutte da giocare e un ottavo di ritorno di Champions in cui dovrà far valere il successo del primo round sul Porto. Al contempo spazio anche al mercato dei futuri parametri zero, che in queste settimane si infiamma. Non mancano infatti giocatori intriganti che vedranno esaurirsi i rispettivi contratti al termine dell’attuale annata, cambiando quindi maglia a titolo gratuito.

Calciomercato, l’Atletico batte tutte per Soyuncu: pronto ad un precontratto

L’Inter lo sa bene perchè perderà Skriniar e tra i tanti nomi che erano stati accostati ai nerazzurri c’era anche Caglar Soyuncu, difensore centrale turco che lascerà Leicester a costo zero.

La concorrenza sul classe 1996 è però ampia e dovrebbe infatti finire altrove. Già a gennaio l’Atletico Madrid si era fatto pressante per provare a chiudere subito l’affare, salvo poi restare in Premier fino a fine stagione. Secondo quanto riferito da ’90min.com’ ora Soyuncu sarebbe pronto anche a firmare un precontratto con gli spagnoli in vista della prossima estate. Liverpool e Newcastle erano tra le diverse squadre inglesi che hanno espresso interesse per il turco, ma i colloqui non sono andati avanti e pare quindi destinato a salutare la Premier League. L’ex Friburgo era stato anche oggetto del desiderio di società tedesca ed appunto anche italiane ma dopo cinque stagioni piene alle ‘Foxes’ sembra ormai indirizzato verso altri lidi con un’esperienza possibile in Liga, campionato in cui non ha ancora giocato.