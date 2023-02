Svolta Kessie: pronta l’offerta da 30 milioni

La scorsa state Franck Kessie ha salutato il Milan approdando a costo zero al Barcellona. La sua esperienza in blaugrana potrebbe però anche non durare molto

Soprattutto a gennaio si è chiacchierato tanto in merito al nome di Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Barcellona che è arrivato in Catalogna la scorsa estate dopo una fruttuosa avventura con la maglia del Milan, chiusa con lo scudetto.

Il rinnovo però con i rossoneri non è arrivato, e dunque il mediano ha deciso di sposare la causa della squadra di Xavi. La sua suggestiva avventura al Camp Nou non è stata però finora come ha sognato. Al netto degli ottimi risultati di squadra in Liga, dove il Barça è favorito per la vittoria finale in questo momento, dal punto di vista strettamente dell’impiego il minutaggio è stato inferiore alle aspettative. Kessie non è del tutto in linea col prototipo di centrocampista del Barcellona, pur restando un calciatore molto utile per dare forza ed equilibrio. A gennaio si era persino parlato di un eventuale scambio con l’Inter poi prontamente smentito. Al netto di tutto non va comunque escluso un eventuale addio già la prossima estate.

Calciomercato, per Kessie c’è il Tottenham: pronti 30 milioni

Franck Kessié sarà quasi sicuramente uno dei nomi nel prossimo calciomercato in uscita del Barcellona, ​​dal momento in cui il giocatore ivoriano non entrerebbe a pieno titolo nei piani di Xavi Hernandez.

Al di là delle voci sulla Serie A, come evidenziato da ‘Fichajes.net’ quelle più forti riguardano la Premier League ed in particolare il Tottenham. Stando a quanto riferito dalla fonte iberica prossimamente potrebbe persino iniziare la trattativa tra i club con gli Spurs che potrebbero mettere sul tavolo un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. Un affare eventuale che vedrebbe Antonio Conte come principale sostenitore, offrendo quindi un’ipotetica chance di grande rilancio in un campionato di prim’ordine come la Premier League.