Svolta Juve, doppio addio e ritorno improvviso

Il club bianconero potrebbe chiudere un’importante cessione in vista del mercato della prossima estate

Giornata di vigilia in casa Juventus, attesa al grande derby della Mole in programma domani sera all’Allianz Stadium contro il Torino. Il club bianconero, dopo il successo dell’andata deciso dalla rete di Dusan Vlahovic, potrebbe ulteriormente allungare sulla formazione granata in questo momento staccata di un punto.

Massimiliano Allegri, come annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa, ritroverà tra i convocati Paul Pogba, anche se potrebbe con molta probabilità potrebbe rinunciare a Federico Chiesa dal primo minuto per un affaticamento muscolare rimediato dopo il match vinto dai bianconeri in Europa League lo scorso giovedì contro il Nantes. Juventus che, oltre al campo, ha già iniziato a pensare anche ai prossimi movimenti sul mercato.

In estate, infatti, il club bianconero dovrà riabbracciare il ritorno a casa di Arthur. L’avventura del centrocampista brasiliano in prestito al Liverpool è stata fin qui negativa, condizionata sia dalla scarsa considerazione nutrita da Jurgen Klopp nei suoi confronti, ma anche da un serio problema muscolare rimediato dal ragazzo lo scorso ottobre. Ancora fuori per infortunio, il calciatore di proprietà della Juventus non ha disputato nemmeno un minuto in Premier League.

Calciomercato Juve, Arthur può tornare in Brasile: pronte due offerte

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, a fine stagione il Liverpool restituirà Arthur alla Juventus senza esercitare alcun diritto di riscatto.

Il centrocampista, che non rientra ormai da tempo nei piani del club bianconero, potrebbe quindi lasciare nuovamente Torino. Sulle sue tracce vi sarebbero due club brasiliani pronti a favorire il ritorno in patria di Arthur. Si tratta di Gremio e Palmeiras, pronte a rilanciare il talento dell’ex Barcellona.

Nel caso del Gremio si tratterebbe di un ritorno a tutti gli effetti nel club in cui Arthur ha mosso i primi passi e si è fatto notare al calcio europeo, prima di trasferirsi in maglia blaugrana. Un ritorno al passato per il calciatore di proprietà della Juventus che spera di poter ritrovare la condizione sia fisica che mentale di un tempo.