Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 febbraio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il successo fondamentale del Milan sull’Atalanta nella corsa Champions. 2-0 per i rossoneri, alla terza vittoria consecutiva e che agganciano l’Inter: “Il Milan torna Diavolo“. I nerazzurri cadono a Bologna e il momento è davvero critico per il tecnico: “Inzaghi, così rischi“. Sorride la capolista, che ormai vede lo scudetto: “Napoli record: +18“.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica invece il titolo di apertura al ko interista: “Si spacca l’Inter“. Tensione che viene esplicata anche dalle dichiarazioni a fine gara di Lautaro Martinez: “Lautaro accusa: ‘Non si può giocare così’. E il Milan l’aggancia“.

Su ‘Tuttosport’, paginata invece dedicata alla vigilia del derby della Mole tra Juventus e Torino che vale l’Europa. “Vero derby, vera Juve“, sulla sinistra. “Ci avete emozionato“, la reazione dei giocatori ai cori dei tifosi all’allenamento allo stadio Filadelfia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 27 febbraio 2023

Se in Italia, la domenica calcistica ha fatto cucire un piccolo pezzo di scudetto sulle maglie del Napoli, in Spagna il campionato è ancora aperto. ‘As’ titola “Arde la Liga“, con il ko sorprendente del Barcellona contro l’Almeria che tiene vivi tutti i giochi: Real Madrid a -7.

Il ‘Mirror’, in Inghilterra, celebra invece il Manchester United, vittorioso per 2-0 contro il Newcastle nella finale di Carabao Cup. E’ il primo successo sulla panchina dei ‘Red Devils’ per Ten Hag: “The first dance“.