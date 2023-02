Lazio-Samp, in tribuna c’è Ferrero: cori dei tifosi blucerchiati contro l’ex presidente

Massimo Ferrero torna in tribuna a vedere dal vivo la Sampdoria dopo quattro mesi: la reazione dei tifosi

Momento davvero complicato in casa Sampdoria. Il campo sta condannando i blucerchiati a un penultimo posto in classifica, con la salvezza lontana ormai 9 punti e una retrocessione che diventa spettro sempre più reale.

Alla situazione del campo si aggiunge quella societaria, tra la cessione del club che non arriva e la presenza ingombrante di Massimo Ferrero, con il rischio default ad aggravare il tutto. In più in questi giorni le note vicende, le minacce con la testa di maiale fatta recapitare alla sede blucerchiata con destinatari proprio l’ex patron e Antonio Romei, membro del CdA. Stasera all’Olimpico la squadra di Stankovic si gioca un’altra partita importante contro la Lazio. E in tribuna è spuntato proprio Massimo Ferrero, inquadrato anche dalle telecamere. I tifosi blucerchiati (circa un centinaio), stasera molto caldi nonostante il freddo, non se lo sono fatti ripetere e hanno cominciato la serie di cori contro l’ex presidente della Samp, ‘uomo di m…’ e non solo.

Un ‘nemico’ comune, tra l’altro, con i tifosi della Lazio dal momento che Ferrero è tifosissimo della Roma. L’ultima volta che si era fatto vedere allo stadio per una partita della Samp, era stato contro i giallorossi a Marassi lo scorso 17 ottobre. Ed è stato scortato fuori dalla polizia.